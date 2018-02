8

The End of the F...ing World

Una de las series de las que más se ha hablado en el arranque de 2018. Otra serie británica de Channel 4 que Netflix ha exportado al resto del mundo, incluida España. Aunque no es exactamente una comedia romántica, puede encajar en algunos aspectos. Los protagonistas son dos chicos de 17 años, él cree que es un psicópata, lleva matando animales desde pequeño y ahora quiere dar el salto a los humanos, para lo que busca su primera víctima. Ella es una rebelde sin causa que quiere huir de una madre que pasa de ella y un padrastro que la desprecia. Dos raritos que se unen en una especie de 'road trip' que les lleva a vivir aventuras varias en un recorrido en el que se encuentran con lo peor del mundo adulto. Basada en un cómic de mismo título, 'The End of the F...ing World es una serie con tono indie, tintes de comedia romántica y comedia negra y cierto aire tarantiniano ideal para ver de una sentada.