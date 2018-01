12

Los Príncipes de Asturias pasan por el arco de sables formado por los compañeros de promoción del novio en su boda el 22 de mayo de 2004 a su salida de la catedral de Almudena de Madrid. "No puedo ni quiero esconderlo, imagino que salta a la vista: soy un hombre feliz", dijo don Felipe en el banquete de boda celebrado en el palacio Real. La futura reina de España viste una obra de arte del diseñador Manuel Pertegaz. El día no acompañó con una lluvia que no paró, desluciendo la llegada de los invitados a la boda y el paseo de los novios en coche por las calles de Madrid.