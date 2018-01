7

Heridas abiertas

Amy Adams será la protagonista de 'Heridas abiertas' ('Sharp Objects' en versión original), cuyo estreno tiene previsto HBO en verano. En ella, tras pasar por un hospital psiquiátrico, una periodista debe regresar a su pueblo natal para cubrir el asesinato de dos niñas. Para 2018 también se espera 'La balada de Buster Scruggs', serie de los hermanos Coen para Netflix, y 'The First', la nueva ficción de Beau Willimon (responsable de las cuatro primeras temporadas de 'House of Cards') con Sean Penn como protagonista que producirá la plataforma Hulu.