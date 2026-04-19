Lo que se gana con el deporte

La industria de las competiciones, profesionales o populares, constituye un sector fundamental de la economía española con impacto en ámbitos como el turismo y el comercio, así como en la vida diaria de los ciudadanos. Conformado por 43.829 empresas que dan empleo a 270.200 personas, este ecosistema va mucho más allá de las cifras: en él afloran las historias de sus protagonistas, empresarios y atletas que, al dejar la pista, se reinventan como emprendedores

Tennium Kristoff Puelinckx Cofundador y consejero delegado Empresa barcelonesa creada en 2015 especializada en gestión deportiva, organización de eventos y en la representación de tenistas EXTENISTA Marc López entrenador Barcelona, 1982. Entrenador que acumula varias victorias en dobles: oro olímpico en Río 2016 junto a Rafa Nadal y Roland Garros 2016 con Feliciano López

Antes de un partido de fútbol, de tenis o de una carrera popular se puede vaticinar con seguridad que el verdadero ganador será la ciudad donde se celebra. Los eventos deportivos tienen un gran impacto en la economía local: hoteles, comercios, restaurantes, transporte... Cada euro invertido en un acontecimiento deportivo genera tres euros de retorno y, a la larga, promueve mejoras en las ciudades. Lo cuenta Kristoff Puelinckx, un ingeniero belga afincado en Barcelona fundador de Tennium, empresa dedicada a la organización de competiciones de tenis, que participa en este capítulo de El poder de las empresas, un pódcast de Banco Sabadell.

El extenista catalán Marc López, coprotagonista del pódcast junto a Puelinckx, afirma que esa profesionalización del negocio también ha llegado a los deportistas: “Muchos tenistas ya tienen representante desde los 12 años y las marcas se empiezan a fijar en ellos a edades muy tempranas. En mi época no teníamos acceso a estas cosas tan rápidamente”, comenta López, que se ha reciclado como entrenador del Real Club de Tenis Barcelona, comentarista y asesor en competiciones como la Copa Davis y el Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó, en cuya pista ha tenido lugar la conversación esta semana. La charla entre empresario y deportista sirve para poner la lupa sobre las particularidades de la industria deportiva española y el papel que los eventos deportivos juegan en ella como celebración popular y fuente de ingresos.

Un sector estratégico y transversal de la economía. El deporte es uno de los motores económicos del país. Aporta el 3,3% del producto interior bruto —unos 45.000 millones de euros— y conforma un ecosistema que se sostiene con las competiciones, la industria de la salud y el bienestar, el entretenimiento y los eventos, e impacta en otros sectores como el turismo y el comercio.

Dominado por pequeñas empresas. La mayor parte de las 43.829 compañías vinculadas al deporte que existen en España son pequeñas, tienen entre 0 y 5 empleados y pertenecen al sector de los servicios. Más de la mitad se concentra en cuatro comunidades autónomas: Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.

Radiografía de la empresa deportiva Constituyen el 1,3% del tejido empresarial Por tamaño Por actividad FUENTE: Anuario de estadísticas deportivas 2025, del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte.

Generador de empleo. El deporte dio trabajo en España a 270.200 personas en 2025, el 1,2% del total, de manera directa, y a más de 600.0000, si se cuentan los empleos indirectos. La fuerza de trabajo es principalmente masculina, joven y con una formación académica superior a la media. Predominan los asalariados y hay un gran protagonismo del trabajo a tiempo parcial, a diferencia de lo que ocurre en el empleo en general.

Composición del empleo vinculado al deporte 2025 FUENTE: Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte

Protagonismo de los eventos deportivos. El gran atractivo de esta industria se encuentra en sus competiciones deportivas. Bajo ese paraguas se recogen los torneos profesionales, como La Liga Profesional de Fútbol, pero también campeonatos de aficionados, los infantiles y los juveniles; las maratones y las carreras populares, y los eSports, competiciones profesionales de videojuegos. No existe una cifra única, pero la facturación de venta de entradas y la inversión de las marcas en patrocinios deportivos, ayudan a entender la magnitud del negocio. Por poner un ejemplo, las maratones generan hasta 75 millones de euros por evento, de acuerdo con un estudio de 2024 de la Universidad Europea.

Ingresos por eventos deportivos En millones de euros FUENTE: Fan attendance report, de la plataforma Intelligence 2P

“Los eventos tienen un impacto positivo a medio plazo en las ciudades: los clubes construyen nuevas infraestructuras” Kristoff Puelinckx, cofundador y consejero delegado de Tennium

Las fortalezas Un sector que motiva a los ciudadanos y atrae turismo de calidad

La industria deportiva impulsa la marca España en el mundo. El 41% de las noticias que se publican en la prensa extranjera sobre España están relacionadas con el deporte, de acuerdo con un estudio del Ministerio de Asuntos Exteriores. El país se asocia a deporte de alto nivel gracias sus equipos de fútbol, así como a sus deportistas. En América Latina, África y Asia, constituyen el elemento mejor valorado del país, solo por debajo del atractivo como destino turístico.

Organiza eventos a gran escala. España ha demostrado su capacidad para acoger competiciones internacionales, como la salida del Tour de Francia o la Copa América de Vela y próximamente será la sede del Europeo de Balonmano de 2028, el Eurobasket de 2029, el Mundial masculino de fútbol de 2030 y la Copa Ryder de golf de 2031.

Atrae turistas de alto valor. Los visitantes que viajan por razones relacionadas con el deporte gastan más que la media, reservan con anticipación estancias más largas y viajan acompañados. Lo hacen a lo largo del año y, en muchos casos, a destinos menos masificados. La principal motivación es asistir a una competición, como un partido de fútbol o una carrera de Fórmula 1, pero muchos vienen para practicar algún deporte, como senderismo, esquí o correr un maratón.

El negocio del turismo deportivo en España En millones de euros FUENTE: Impacto y retorno económico del turismo deportivo en España, de la agencia bilbaína Lin3s

Maratones en Valencia, Madrid y Barcelona FUENTE: Impacto y retorno económico del turismo deportivo en España, de la agencia bilbaína Lin3s

Interesa a los ciudadanos. En la temporada 2024-2025, se alcanzaron los 29,25 millones de asistentes, un 11,7% más que la temporada anterior, de acuerdo con 2Playbook, una plataforma de negocios y estudios sobre la industria del deporte, que ha analizado 70 competiciones de 20 disciplinas. Dos tercios corresponden al fútbol profesional. La cifra de asistentes total supera los 31 millones, señala la plataforma, si se cuentan las estimaciones –no hay datos oficiales- de otras ligas como las de rugby o fútbol sala y torneos como tenis, golf o motor. Además, el 75,2% de la población vio, presencialmente o a través de medios audiovisuales, un evento deportivo.

Crece el número de personas que lo practican con asiduidad. Cada vez se practica más deporte. Seis de cada diez españoles (el 62,7%) han realizado alguna actividad deportiva de manera periódica u ocasional en 2025, de acuerdo con la Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2024-2025, realizada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, un 5,4% más que en la anterior encuesta, de 2022.

Deportes más practicados

por los españoles FUENTE: Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2024-2025, Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes

“El deportista que no cuida su imagen pública, que no tiene una red social o no está con la tecnología actualizada va un poco atrasado. Hoy es importante tanto para uno mismo como para las marcas” Marc López, extenista y entrenador en el Real Club de Tenis Barcelona

Los retos y desafíos Atraer a más turistas y adaptarse a las nuevas tecnologías

Crecer como destino deportivo. En 2024, el 4,2% de los viajes por ocio de los residentes (más de cinco millones) estuvieron relacionados con el deporte y más del 80% tuvieron como destino algún punto de España. En el caso de los turistas internacionales, fue del 1,8%. Estas cifras demuestran, señala Pepe Ortiz, presidente de Madrid Sports Summit, un congreso dedicado a los eventos deportivos, que hay margen de crecimiento. Y no solo a través de grandes competiciones, también los torneos juveniles e infantiles suponen un polo de atracción. Un ejemplo de ello es MadCup, competición de fútbol base en la Comunidad de Madrid, que cada año cuenta con 15.000 deportistas de 41 países y sus familias y que generó 68 millones de euros en la última edición.

Adaptarse a nuevas formas de consumo. La industria ha de estar pendiente de los cambios en los hábitos de consumo y en las modalidades que triunfan entre las nuevas generaciones, como los eSports. El negocio de los deportes electrónicos ha experimentado un crecimiento extraordinario en los últimos años, que se materializará en las primeras olimpiadas del videojuego, previstas para 2027 en Arabia Saudí. Surgen también eventos híbridos, como la Kings League que combina fútbol con entretenimiento y redes sociales.

Crear experiencias en torno a los eventos. Las actividades alrededor de una competición son una demanda cada vez más habitual entre los asistentes. No se trata solo de disfrutar del partido, sino de convertir un recinto en un espacio social mediante restaurantes o áreas de juego. Los eventos que proporcionen las mejores experiencias extradeportivas tendrán más posibilidades de atraer y retener público y, además, generar más ingresos.

Impulsar la sostenibilidad ambiental. El deporte y los eventos conllevan un impacto ambiental como resultado de la construcción de infraestructuras, el alto consumo energético o la gestión de altas cantidades de desechos. Las grandes empresas ya están actuando, sin embargo, las pymes deben hacer un esfuerzo mayor para reducir su gasto energético mediante medidas de eficiencia y, en general, reducir su huella de carbono.

Así reducen las competiciones su impacto ambiental Barcelona Open Banc Sabadell Trofeo Conde de Godó Distribución de botellas reutilizables

Instalación de fuentes de agua donde rellenar las botellas para reducir plástico

Reducción paulatina de su huella de carbono (compromiso de disminución en la siguiente edición) FUENTE: Veolia y Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó.

Incorporar innovaciones tecnológicas. El deporte de alta competición ya utiliza la inteligencia artificial, tanto en el rendimiento de los atletas como en la gestión del día a día, de acuerdo con El impacto de la Inteligencia Artificial en los deportes de élite: reclutamiento de jugadores, entrenamiento y estrategias de juego, un trabajo de la Universidad Pontificia Comillas, pero aún es minoritario en el resto de la industria del deporte. Las microempresas, que conforman la mayor parte de este sector, disponen de una capacidad de inversión muy baja. Sus horizontes de planificación son a corto plazo y la incorporación de la IA requiere de inversiones con retorno a largo plazo.

Promover la profesionalización. El deporte español padece de brechas en su profesionalización. Disciplinas como el fútbol o el baloncesto cuentan con un número alto de trabajadores con formación, pero en muchas federaciones y clubes semiprofesionales aún predomina la gestión amateur, que lleva aparejada inestabilidad laboral y sueldos bajos. De igual manera, es habitual que el deportista deba elegir entre dedicarse a entrenar o a estudiar y trabajar en otro sector por la falta de carreras duales. Esto produce una fuga de talentos o el abandono de la carrera de atleta.

“La parte de ‘hospitality’, como la restauración y el entretenimiento, tiene mucho peso aquí, os gusta juntaros y disfrutar” Kristoff Puelinckx, cofundador y consejero delegado de Tennium