Ir al contenido
_
_
_
_
Tenis
31 fotos
TENIS | OPEN DE AUSTRALIA

La semifinal del Open de Australia entre Alcaraz – Zverev, en imágenes

Condicionado por unos calambres que por poco no le dejan en la cuneta, el murciano se recupera a tiempo para tumbar a una gran versión del alemán (6-4, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-5)

El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
_
_