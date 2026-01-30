La semifinal del Open de Australia entre Alcaraz – Zverev, en imágenes

31 fotosTENIS | OPEN DE AUSTRALIALa semifinal del Open de Australia entre Alcaraz – Zverev, en imágenes Condicionado por unos calambres que por poco no le dejan en la cuneta, el murciano se recupera a tiempo para tumbar a una gran versión del alemán (6-4, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-5)El País30 ene 2026 - 10:15Actualizado: 30 ene 2026 - 10:20CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosAlcaraz celebra su victoria en la semifinal del Open de Australia. Jaimi Joy (REUTERS)Carlos Alcaraz celebra su victoria frente a Alexander Zverev en la semifinal del Open de Australia este viernes. Edgar Su (REUTERS)Carlos Alcaraz cae al suelo tras ganar el último partido de la semifinal frente a Alexander Zverev. Quinn Rooney (Getty Images)Alexander Zverev golpea una derecha en la semifinal del Open de Australia. Clive Brunskill (Getty Images)Carlos Alcaraz golpea de revés en el partido de semifinales contra Alexander Zverev. Clive Brunskill (Getty Images)Carlos Alcaraz, al término de la semifinal del Open de Australia. Tingshu Wang (REUTERS)Alcaraz celebra con su equipo la victoria en la semifinal tras un partido de cinco horas y media. Jaimi Joy (REUTERS)Carlos Alcaraz se abraza con su rival, Alexander Zverev, al término del partido de semifinales en el Open de Australia. Quinn Rooney (Getty Images)Carlos Alcaraz celebra un agónico punto en el último set de la semifinal del Open de Australia. Edgar Su (REUTERS)Alexander Zverev devuelve un revés a Carlos Alcaraz. Dar Yasin (AP)Carlos Alcaraz, durante el partido de semifinales del Open de Australia. Dita Alangakra (AP)Carlos Alcaraz interacciona con el público tras un punto en la semifinal del Open de Australia. JOEL CARRETT (EFE)Alexander Zverev, durante la semifinal del Open de Australia. Aaron Favila (AP)Carlos Alcaraz de España devuelve de derecha una pelota de Alexander Zverev.Asanka Brendon Ratnayake (AP)Carlos Alcaraz, durante la semifinal de este viernes en el Open de Australia. Tingshu Wang (REUTERS)Alexander Zverev responde a una dejada de Alcaraz. Associated Press/LaPresse (APS)Carlos Alcaraz recibe atención médica durante su partido de semifinal contra el alemán Alexander Zverev.Jaimi Joy (REUTERS)Carlos Alcaraz, durante la semifinal frente a Zverev. Dita Alangkara (AP)Cara de sufrimiento de Carlos Alcaraz durante la semifinal del Open de Australia.Associated Press/LaPresse (APS)Carlos Alcaraz resopla en un momento del partido. Asanka Brendon Ratnayake (AP)Carlos Alcaraz se seca el sudor. Asanka Brendon Ratnayake (AP)Alcaraz recibe al apoyo del público durante el partido de semifinal contra Zverev.Tingshu Wang (REUTERS)Carlos Alcaraz se lanza a por una bola. Hollie Adams (REUTERS)Alcaraz, con molestias en su pierna, durante la semifinal masculina del Open de Australia. Quinn Rooney (Getty Images)Alcaraz conversa con su entrenador Samuel López (centro), durante la semifinal masculina. JAMES ROSS (EFE)El alemán Alexander Zverev golpea una pelota durante la semifinal masculina frente al español Carlos Alcaraz.JOEL CARRETT (EFE)Alexander Zverev reclama un punto. Asanka Brendon Ratnayake (AP)Alcaraz celebra un punto. Phil Walter (Getty Images)Alcaraz, durante la semifinal masculina ante el alemán Zverev, en Melbourne Park. JOEL CARRETT (EFE)Aficionados de Carlos Alcaraz animan al tenista español durante su partido de semifinal contra el alemán Alexander Zverev.Hollie Adams (REUTERS)Carlos Alcaraz, en acción durante el partido ante Zverev. Associated Press/LaPresse (APS)