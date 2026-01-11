Barcelona - Real Madrid, la final de la supercopa de España en imágenes

6 fotosSupercopa de EspañaBarcelona - Real Madrid, la final de la supercopa de España en imágenesSe han enfrentado un total de 18 veces en la competición, en todos sus formatos, con 6 victorias para el Barça, 10 para el Madrid y 2 empatesEl País11 ene 2026 - 21:32CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosRaphinha y Vinicius Junior forcejean por la posesión del balón durante el partido.NurPhoto (NurPhoto via Getty Images)El jugadro del Barcelona Alejandro Balde remata de cabeza.Associated Press/LaPresse (APS) Raphinha celebra el primer gol del Barcelona.STRINGER (EFE)LOs jugadores del Madrid Federico Valverde y Eric Garcia del Barcelona se disputan el balón.Yasser Bakhsh (Getty Images)Gonzalo Garcia marca el segundo gol del Madrid empatando el partido.Altaf Qadri (AP)Gonzalo García celebra el empate tras el segundo gol del Madrid.NurPhoto (NurPhoto via Getty Images)