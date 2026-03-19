Cuando la batalla del fútbol contra el racismo da sus frutos

LALIGA, a través de la iniciativa de LALIGA VS, a la que pertenece este pódcast, lucha para acabar con los incidentes racistas dentro y fuera de los estadios a través de múltiples frentes

Un sencillo gesto –cuando el árbitro cruza los brazos sobre su pecho dibujando una equis– puede hacer que el fútbol se imponga en su batalla contra el racismo. Con esa seña, se activa el protocolo contra incidentes racistas en un partido de fútbol y puede acarrear la suspensión de un encuentro si el colegiado lo dictamina. Este es uno de los resultados más visibles de una batalla que lleva años librándose. LALIGA, los clubes y otras instituciones como la Fiscalía General del Estado o la Policía Nacional han intensificado sus esfuerzos para acabar con las manifestaciones de odio que se realicen dentro de un partido de fútbol; tanto dentro como fuera de los estadios. Esta lucha a varios frentes contra la intolerancia es el eje central del segundo capítulo del pódcast de LALIGA VS.

En el episodio, centrado en el racismo, el futbolista Carlos Akapo recuerda el incidente que sufrió el 28 de febrero de 2022, cuando un aficionado profirió insultos y gestos racistas contra él. “Es algo muy vergonzoso. Yo soy una persona tranquila y en ese momento reaccioné como soy yo, con un poco de indiferencia”, cuenta el defensa hispano-ecuatoguineano, entonces en las filas del Cádiz CF. Akapo no lo dudó y se dirigió al árbitro, José María Sánchez, que rápidamente activó el protocolo contra incidentes racistas impulsados por LALIGA y los 42 clubes del fútbol profesional. Se identificó al culpable y se denunció ante la Justicia. Tres años después, fue condenado a un año de prisión y una orden de alejamiento a estadios de fútbol de un año y dos meses. “Fue una actuación muy rápida y la verdad que estoy asombrado”, confiesa el futbolista, que jugó también en las filas del Elche CF y SD Huesca.

En este pódcast han intervenido Carlos Akapo Exjugador del Cádiz CF Su historia ejemplifica cómo gracias al protocolo contra incidentes racistas, surgido de la colaboración de LALIGA y los clubes, se puede desterrar el odio dentro y fuera de los estadios. Ángel Fernández Director de Marca y Estrategia Global de LALIGA Uno de los encargados de liderar la transformación de LALIGA en los últimos años y de impulsar campañas de sensibilización para promover los valores del deporte y el fútbol. Miguel Ángel Aguilar FISCAL DE SALA COORDINADOR CONTRA LOS DELITOS DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Cumple una labor fundamental para perseguir los delitos de odio y establecer, desde los despachos y los tribunales, los mecanismos que protegen a las víctimas. Moussa Diakité Jugador del Cádiz CF Una de las estrellas incipientes de la cantera cadista que comparte y participa activamente en la lucha del club contra el racismo. Antonio Caro Responsable de proyectos de la Fundación Cádiz CF Es el encargado de dar vida a los proyectos y campañas de concienciación tanto para aficionados cadistas como para entrenadores y jugadores de todos los estamentos de la cantera del club.

Objetivo: desterrar al racismo

Gracias a este caso de éxito en la aplicación del protocolo contra el racismo, el fútbol profesional es hoy un espacio en el que el racismo cada vez tiene menos cabida. “Hasta hace relativamente poco, la persecución de este tipo de comportamientos descansaba en una ley del año 2007”, explica en el pódcast Miguel Ángel Aguilar, fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado. “Poco a poco va siendo más fácil”, detalla, gracias a mecanismos como los que activan LALIGA y los clubes, “con los que están en pleno contacto”, identificar a los agresores y denunciarlos ante la Justicia.

Clubes como el Cádiz CF están inmersos en esta lucha a través de actividades de formación. Antonio Caro, responsable de proyectos de la Fundación del equipo, argumenta que “hay mucha colaboración para que las fundaciones pongamos las actividades que orientamos a combatir delitos de odio”. Algo que confirman los propios jugadores, como el maliense Moussa Diakité, canterano del conjunto de la Tacita de Plata. “Aquí hay muchos africanos muy contentos con el club. El Cádiz siempre lucha contra el racismo y nunca va a aceptar que un jugador suyo lo sufra”.

El compromiso de LALIGA va en la misma senda. “Al final buscamos un calado real y social con nuestras campañas y protocolos”, argumenta Ángel Fernández, director de Marca y Estrategia Global de la organización deportiva. Por ejemplo, a través de los talleres del proyecto Futura Afición, que se lleva a cabo desde FUNDACIÓN LALIGA, con el que “tratan de educar a través de los valores positivos del deporte y el fútbol”. Fernández subraya la colaboración y la fuerza de todos para acabar con el odio y el papel fundamental de los futbolistas. “Son los verdaderos héroes”.

LALIGA EA SPORTS cumple un lustro de lucha antirracista LALIGA EA SPORTS cumple su quinto aniversario de lucha contra el racismo. A través de la plataforma VS RACISM, reafirma su compromiso en esta batalla a través de esta iniciativa, en la que combinan concienciación, prevención y denuncia utilizando el poder del fútbol como motor de cambio social. Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra el 21 de marzo, VS RACISM se ha consolidado como una de las principales líneas de actuación de LALIGA y sus clubes a través de estrategias y proyectos para eliminar el odio dentro y fuera de los estadios.

LALIGA VS Un proyecto para erradicar el odio dentro y fuera de los estadios. Un pódcast para inspirar en la lucha contra el racismo o el bullying desde los valores del fútbol EPISODIO 1 BULLYING Contra el bullying, todos a una: fútbol, escuela y valores Escuchar el episodio