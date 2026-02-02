Todo lo que necesita saber del juego de fútbol de moda

LALIGA FANTASY ha enganchado a miles de usuarios que disfrutan con la gestión de su propio equipo. Concluido el mercado de fichajes invernal, la competición entra en su fase decisiva. Estas son las claves para triunfar

LALIGA EA SPORTS no solo se juega en el césped. Mientras el balón rueda, miles de aficionados viven la competición desde otra perspectiva, poniendo a prueba su intuición, su estrategia y sus conocimientos futbolísticos. Es LALIGA FANTASY, el mánager oficial de LALIGA, que convierte a los espectadores en entrenadores virtuales de estrellas como Lamine Yamal o Kylian Mbappé y que ahora entra en su fase decisiva tras el arranque de la segunda vuelta el pasado 19 de enero del campeonato liguero. Cada punto cuenta y cualquier giro es posible en un universo que ha despertado una pasión compartida por los más futboleros: la de poder dirigir su propio equipo.

Concluido el mercado de fichajes invernal, la competición entra en su fase decisiva con todo en juego. ¿Quiere ser el campeón de su grupo de amigos? ¿Desea dejar atrás a ese compañero de trabajo que se levanta temprano para ejecutar un clausulazo? Preste atención a la siguiente guía.

El once ideal de la primera vuelta ENTRENADOR Hansi Flick 82 PUNTOS MVP Kylian Mbappé 223 PUNTOS 155.878.619€ VALOR EN LALIGA FANTASY

Los criterios de puntuación de los jugadores se extraen de su rendimiento en el campo. Cada gol o asistencia cuenta para sumar una mayor cantidad de puntos, mientras que las tarjetas, faltas, producir penaltis o conceder goles en propia puerta les resta valor. Es importante, por tanto, seguir al día LALIGA EA SPORTS para conocer quiénes son las figuras que más aportan.

Cinco nombres destacaron sobre el resto en las 19 jornadas de la primera vuelta; un selecto grupo de futbolistas que cualquier usuario desearía tener en sus filas:

Los cinco ases de la primera vuelta Kylian Mbappé El ariete del Real Madrid, pichichi de LALIGA EA SPORTS con 19 tantos, es el gran dominador del campeonato virtual con 223 puntos. Es especialmente decisivo en partidos fuera de casa, donde ha sumado 136. A tener en cuenta: es el futbolista que más puntos genera por gol, con 72 en total. Lamine Yamal La estrella del FC Barcelona sigue la estela del francés con 180 puntos acumulados y con 12 de media por partido. Lidera la clasificación de puntos obtenidos por regates con 35, lo que le convierte en uno de los más determinantes de LALIGA EA SPORTS. Aarón Escandell El portero del Real Oviedo es el más decisivo esta temporada con 157 puntos. Destaca en los partidos como local, en los que ha generado 96 puntos y lidera la clasificación de puntos por paradas con 43. Pablo Fornals La temporada del castellonense será especialmente recordada por los aficionados del Real Betis. Sin Isco cogió galones hasta convertirse en el centrocampista con más puntos (141) además de ser uno de los futbolistas más alineados. Luis Milla El motor del centro del campo del Getafe CF le sitúa entre los mejores centrocampistas con 126 puntos. Con un valor añadido: es el futbolista que más alinean los entrenadores de LALIGA FANTASY.

Al quinteto se suman otros seis jugadores que forman el once ideal de LALIGA FANTASY: los defensas Carlos Romero (RCD Espanyol de Barcelona, 119 puntos), Alejandro Catena (CA Osasuna, 111 puntos), Florian Lejeune (Rayo Vallecano, 110 puntos) y Álvaro Núñez (Elche CF, 108 puntos) y los centrocampistas Arda Güler (Real Madrid,142 puntos) y Alberto Moleiro (Villarreal CF, 139 puntos). Todos estarían a los mandos de Hansi Flick, el técnico del FC Barcelona y el mejor valorado con 82 puntos.

Todas las estadísticas incluidas en este artículo corresponden a la primera vuelta de LALIGA FANTASY.

Claves para elegir jugadores y triunfar en la segunda vuelta La importancia del esquema táctico Los usuarios de LALIGA FANTASY suelen variar de sistema en función de la disponibilidad de sus futbolistas para evitar bajas o sanciones y la consiguiente pérdida de puntos. En la primera vuelta, los dibujos que mejor funcionaron fueron el 3-3-4 (62,7 puntos de media), el 4-2-4 (61,7 puntos) y el 5-2-3 (59,7 puntos), disponibles en ligas premium. Los futbolistas más alineados Uno de los aspectos más importantes es la regularidad. Entre los jugadores más alineados destacan Luis Milla y Arambarri (Getafe CF), Jauregizar (Athletic Club), Catena (CA Osasuna) y Fornals (Real Betis), mientras que los equipos que dominan esta estadística son el Villarreal CF, el Real Betis, el Valencia CF, el Rayo Vallecano y el Athletic Club. La joya low cost de los regateadores. En LALIGA FANTASY es necesario conocer otras estadísticas para encontrar joyas escondidas. Es el caso de Hassan, el extremo del Real Oviedo, que figura en el top cinco de los jugadores con más puntos por regates (15), solo por detrás de estrellas de mayor cotización como Lamine Yamal, Mbappé, Vinícius Jr. o Nico Williams. La defensa también da buenos resultados El buen rendimiento no solo depende del ataque, por lo que lo recomendable es equilibrar todas las líneas. Una fórmula es apuntalar la zaga con los defensas que más puntos reciben por despejes, entre los quee destacan Natan (Real Betis, 38 puntos en este apartado), Domingos Duarte (Getafe CF, 32), Tárrega (Valencia CF, 32) y Valjent (RCD Mallorca, 31) o los mejor valorados por recuperaciones de balón, un apartado en el que sobresalen dos jugadores del Deportivo Alavés, Blanco y Jonny Otto, con 20 y 19 puntos cada uno y el lateral del Real Madrid Carreras, con 17. Los favoritos de los usuarios Si no puede dedicar tiempo a conocer este tipo de estadísticas, siempre puede seguir las tendencias y tratar de incorporar a los futbolistas preferidos por los miembros de LALIGA FANTASY. Estrellas como Pedri (FC Barcelona), Etta Eyong (Levante UD), Boyomo (CA Osasuna) o Pepé (Villarreal CF) son los grandes dominadores.