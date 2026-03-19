Steffi Graf, leyenda del tenis y nueva imagen de una marca de ropa deportiva al alcance de todos los bolsillos

Lo que une a CRIVIT y a Steffi Graf es la convicción de que un estilo de vida activo surge de la alegría de vivir y el bienestar.

Una deportista de élite sabe cómo vestirse para llegar a lo más alto en el terreno de juego, pero también cómo hacerlo para simplemente disfrutar del deporte con alegría y desahogo, sin presiones. Por eso, merece la pena escuchar a la alemana Steffi Graf, una de las tenistas más laureadas de la historia, cuando habla de su estilo de vida. Sigue siendo la única persona en el mundo que ha logrado un Golden Slam, el máximo logro en este deporte: consiste en ganar los cuatro torneos Grand Slam (Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open) y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, todo en el mismo año.

Pero ahora, retirada de las grandes competiciones, goza de la actividad física porque sí. Su principal credo es “¡todo el mundo puede disfrutar del movimiento!”. Y con esa filosofía se ha unido a CRIVIT,la marca de deporte que se encuentra en Lidl y han lanzando juntos la campaña Find your move.

Lo que une a CRIVIT y a Steffi Graf es la convicción de que un estilo de vida activo debe surgir de la alegría de vivir, el optimismo y el bienestar. Es el equilibrio entre cuerpo y mente, y reside en la cotidianidad, explica la atleta: “El movimiento es mucho más que entrenamiento o rendimiento, es parte de la calidad de vida que quiero transmitir al mayor número de personas posible”, recalca Graf, que también protagoniza la campaña. Para gozar de una vida sana no hace falta entrenar a tope en el gym, en la pista rápida ni en la de tierra batida, basta disfrutar de un rato de actividad física.

Aliado perfecto para el auge del ejercicio físico

CRIVIT se ha convertido en una de las propuestas más asequibles para los que se inician en el deporte ⎯quien sale a correr por primera vez, se apunta a una clase colectiva en el gimnasio o disfruta de largos paseos en buena compañía⎯, pero también para quien necesita vestimenta más especializada. Cada vez hacemos más ejercicio. El 63% de la población española mayor de 15 años practica deporte de forma periódica u ocasional, lo que supone un récord histórico, de acuerdo con la Encuesta de hábitos deportivos en España 2024-2025, realizada por el Ministerio de Educación junto al Consejo Superior de Deportes (CSD) y presentada en enero. Además, la brecha de género se ha reducido: el 66,2% de los hombres hace deporte frente al 59,5% de las mujeres.

Ante este crecimiento, hacen falta marcas que ofrezcan lo necesario para lanzarse a la acción. Con esta colaboración CRIVIT apuesta por el camping, el ciclismo, el fitness, el running y los deportes de equipo para animar a cada persona a encontrar su forma de moverse.

En este sentido, Lidl vuelve a apostar por un enfoque democratizador e inclusivo. Con una gama de alta calidad y precios atractivos, la marca se dirige a personas de todas las edades y niveles de actividad, ofreciendo tanto equipamiento deportivo como ropa para una amplia variedad de disciplinas.

Fuerza y control. CRIVIT cuenta con camisetas, mallas y varios tipos de chándal para desarrollar un cuerpo más fuerte y una mente más aguda. La equipación es imprescindible, por eso CRIVIT comercializa lo necesario para lanzarse a entrenar. Protección y comodidad. CRIVIT permite conquistar los elementos con sus zapatillas de ‘trekking’, sus prendas impermeables y sus mochilas todoterreno. En el catálogo de CRIVIT también caben todos los complementos para una escapada al campo: tiendas de campaña, sacos de dormir, piolets...

Contar con una marca cercana y de precios asequibles, asegura Jens Thiemer, director de atención al cliente de Lidl International, es una de las mejores maneras de motivar a las personas para moverse. “Con el lanzamiento de CRIVIT continuamos nuestra estrategia de construir marcas ancla fuertes y convincentes, que hagan tangible a diario la famosa promesa Lidl. Más para ti. Tras el exitoso establecimiento de nuestra marca propia Parkside, para el bricolaje y el jardín, abrimos una de las categorías más relevantes para una vida plena con CRIVIT”, explica el ejecutivo.

Las camisetas transpirables, las mallas de entrenamiento o los sujetadores deportivos, entre otros productos de la marca, combinan tejidos técnicos y diseño funcional y ofrecen un alto rango de movimiento. Su objetivo es evacuar el sudor con efectividad, mantener la comodidad durante el ejercicio y adaptarse al cuerpo en movimiento.

Gracias a CRIVIT, empiezan a faltar las excusas para quedarse en casa, asegura Graf: “Con su variada gama, CRIVIT ofrece una calidad sobresaliente al mejor precio. Esto ofrece a todo el mundo la oportunidad de probar deportes y de experimentar por sí mismos cuánta energía y bienestar puede aportar un estilo de vida activo y saludable”, concluye la ganadora de 22 torneos del Grand Slam. La cuestión es que cada uno encuentre esa pasión que le haga empezar a moverse. ¿Cuál es la tuya?