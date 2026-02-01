Alcaraz - Djokovic, la final del Open de Australia 2026 en imágenes

31 fotosTENIS | OPEN DE AUSTRALIAAlcaraz - Djokovic, la final del Open de Australia 2026 en imágenesEl española Carlos Alcaraz ha ganado el Open de Australia tras imponerse en la final a Novak Djokovic (2-6, 6-2, 6-3 y 7-5)El País01 feb 2026 - 10:26Actualizado: 01 feb 2026 - 13:49CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosCarlos Alcaraz abraza el trofeo del Open de Australia.Darrian Traynor (Getty Images)Carlos Alcaraz sujeta el trofeo del Open de Australia tras su victoria ante Djokovic.Jaimi Joy (REUTERS)Alcaraz y Djokovic chocan las manos durante la entrega de trofeos.Tingshu Wang (REUTERS)Novak Djokovic levante el trofeo de finalista del Open de Australia. Dita Alangkara (AP)Carlos Alcaraz sujeta una bandera de la provincia de Murcia tras su victoria en el Open de Australia. Jaimi Joy (REUTERS)Alcaraz emocionado celebra la victoria ante Djokovic. Tingshu Wang (REUTERS)Alcaraz se tira al suelo tras ganar a Djokovic en la final del Open de Australia. Mark Baker (AP)Carlos Alcaraz celebra la victoria ante Djokovic. Asanka Brendon Ratnayake (AP)Carlos Alcaraz consuela a Novak Djokovic tras su victoria en el Open de Australia, este domingo.Asanka Brendon Ratnayake (AP)El tenista murciano celebra junto a su equipo la victoria en el Open de Australia. Aaron Favila (AP)Alcaraz celebra junto a su padre y parte de su equipo la victoria en el Open de Australia. Clive Brunskill (Getty Images)El tenista serbio lanza la pelota durante la final del Open de Australia ante Alcaraz. Dar Yasin (AP)Carlos Alcaraz celebra un punto ante Djokovic.Edgar Su (REUTERS)Carlos Alcaraz, durante la final ante Djokovic.Edgar Su (REUTERS)Djokovic, durante uno de los descansos. Dita Alangkara (AP)Un aficionado español sujeta un cartel con la imagen de Carlos Alcaraz.Kelly Defina (Getty Images)Alcaraz devuelve la bola a Djokovic. Quinn Rooney (Getty Images)Djokovic, durante la final. JOEL CARRETT (EFE)Seguidores de Alcaraz animan al tenista español. Tingshu Wang (REUTERS)El tenista español consigue devolver la bola a Djokovic. Phil Walter (Getty Images)Alcaraz reacciona junto a su equipo durante la final masculina ante el serbio Djokovic.Tingshu Wang (REUTERS)Alcaraz, durante un saque en la final del Open de Australia.Tingshu Wang (REUTERS)Novak Djokovic, durante la final.Associated Press/LaPresse (APS)Alcaraz devuelve la bola a Djokovic. Clive Brunskill (Getty Images)Djokovic reacciona tras un punto ante Alcaraz.Edgar Su (REUTERS)Djokovic y Alcaraz, en la final del Open de Australia en Melbourne Park.Lintao Zhang (Getty Images)Carlos Alcaraz devuelve un revés durante la final del Open de Australia ante Novak Djokovic, este domingo en Melbourne Park.Phil Walter (Getty Images)Djokovic consigue golpear la bola ante Alcaraz.Edgar Su (REUTERS)Carlos Alcaraz y Novak Djokovic posan con el trofeo de la final masculina antes del partido. DPA vía Europa Press (DPA vía Europa Press)Rafael Nadal hace un gesto desde la grada del Melbourne Park antes de la final masculina entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz.Edgar Su (REUTERS)Carlos Alcaraz llega a la pista del Melbourne Park para disputar la final masculina ante Novak Djokovic.Tingshu Wang (REUTERS)