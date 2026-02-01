Ir al contenido
_
_
_
_
Tenis
En directo
31 fotos
TENIS | OPEN DE AUSTRALIA

Alcaraz - Djokovic, la final del Open de Australia 2026 en imágenes

El española Carlos Alcaraz ha ganado el Open de Australia tras imponerse en la final a Novak Djokovic (2-6, 6-2, 6-3 y 7-5)

El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
_
_