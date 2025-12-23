Madrid acelera hacia la Fórmula 1

Banco Santander, que celebra dos décadas ligado al Mundial, acompaña la llegada de MADRING al calendario internacional este próximo 13 de septiembre

Madrid se prepara para entrar en el calendario de la Fórmula 1 con una nueva carrera que aspira a convertirse en una de las citas más reconocibles del campeonato. El próximo 13 de septiembre, el Mundial desembarcará en la capital con MADRING, un circuito semiurbano que rodeará IFEMA MADRID y Valdebebas y que tendrá continuidad asegurada durante, al menos, la próxima década.

En ese estreno hay un nombre propio con peso específico: Banco Santander. La entidad española, que en 2026 cumplirá 20 años vinculada al Gran Circo, será patrocinadora del Gran Premio de Madrid, reforzando una relación histórica con uno de los deportes de mayor proyección global.

MADRING, un nuevo escenario para la Fórmula 1

Las obras del trazado avanzan según lo previsto para acoger una carrera que situará a Madrid en el foco deportivo internacional. El circuito tendrá una longitud de 5.474 metros y capacidad para más de 110.000 espectadores, combinando zonas urbanas con áreas diseñadas específicamente para la competición.

Banco Santander cumplirá este próximo año su vigésimo aniversario vinculado al Gran Circo. Sam Bloxham

Entre sus elementos más singulares destaca una curva peraltada llamada a convertirse en uno de los iconos del calendario: La Monumental, patrocinada por Banco Santander. En ese punto, más de 45.000 aficionados podrán ver a los monoplazas durante seis segundos en cada una de las 57 vueltas previstas, en uno de los tramos más espectaculares del recorrido.

Una audiencia global alineada con una marca global

La Fórmula 1 es hoy uno de los campeonatos más seguidos del mundo, con una audiencia anual acumulada que supera los 1.350 millones de espectadores, según datos de Nielsen. Un alcance especialmente relevante para Banco Santander, ya que más del 60 % de esa audiencia se concentra en sus principales mercados, con un crecimiento sostenido en Estados Unidos y entre el público más joven.

La Fórmula 1 tiene una audiencia anual acumulada que supera los 1.350 millones de espectadores

Este contexto explica la ampliación del acuerdo de patrocinio entre Santander y la Fórmula 1, que convertirá a la entidad en patrocinador oficial de retail banking del campeonato a partir de 2026, en una alianza firmada inicialmente por cuatro años.

De Alonso a Sainz: dos décadas de recorrido compartido

La relación entre Banco Santander y la Fórmula 1 comenzó en 2006 junto a Fernando Alonso y ha acompañado algunas de las etapas más emblemáticas del automovilismo moderno. McLaren, Ferrari y, más recientemente, Williams han sido escenarios de una asociación que ha evolucionado al ritmo del campeonato.

Banco Santander ha acompañado a grandes escuderías como Ferrari en su periplo en la Fórmula 1. Sam Bagnall

Hoy, esa vinculación continúa con Carlos Sainz, que ha cerrado su primera temporada en Williams con un noveno puesto en el Mundial de pilotos y dos terceros lugares, en un año en el que Santander ha reforzado su presencia como banco oficial y patrocinador global de la Fórmula 1.

Durante la temporada 2025, los logotipos de la entidad han estado presentes en los Grandes Premios disputados en mercados clave como Estados Unidos, Brasil, México, España o Reino Unido, coincidiendo además con el lanzamiento de Openbank en territorio estadounidense y una activación especial en las carreras de Miami, Austin y Las Vegas.

Mirar al futuro sin perder perspectiva

Mientras la Fórmula 1 sigue transformándose para atraer a nuevas audiencias, Banco Santander consolida una relación basada en la continuidad y la adaptación. MADRING no es solo una nueva carrera en el calendario, sino el reflejo de una alianza que cumple dos décadas y que encuentra en Madrid un punto de inflexión simbólico: el cruce entre historia, proyección internacional y visión de largo plazo.