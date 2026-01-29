Música para encontrar un hogar

La ONG Hangarmusik, junto al Gobierno de Canarias y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera impulsan, durante el 42º FIMC, un proyecto para integrar a refugiados y migrantes mediante el aprendizaje musical

La música habla todos los idiomas, cruza fronteras y enseña valores y lecciones a quien, sin importar su origen, se deleite con el infinito juego de posibilidades que ofrece la combinación de siete notas. Por eso, Leila Weber y Andreas Knapp fundaron en 2016 Hangarmusik con el convencimiento de que la música sería el vehículo perfecto para integrar a refugiados y personas migrantes. Durante el 42º Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC), esta ONG alemana ha llevado a cabo en el archipiélago un proyecto con más de una treintena de participantes en el que los menores de origen extranjero han tenido la oportunidad de aprender a tocar instrumentos de cero e incluso han podido disfrutar de una jornada de ensayos con una de las mejores orquestas del mundo, la Sinfónica de la Radio de Baviera, dirigida por la batuta del estonio-estadounidense Paavo Järvi. Fue, tras asistir a esa práctica en el Auditorio de Tenerife, cuando un grupo de integrantes de la formación sinfónica germana interpretó junto a los jóvenes la Primera Sinfonía de Mahler: la consumación del gran reto de este proyecto.

Hace ya una década, en los hangares del antiguo aeropuerto de Tempelhof, en Berlín, comenzó el sueño. Desde entonces, esta ONG no ha parado. “Las sesiones de ensayo inclusivas fomentan todas las habilidades necesarias para que los niños puedan aprender a tocar un instrumento. Es una forma no solo de promover la educación cultural, sino también de fortalecer las habilidades sociales y el sentido la resiliencia de los menores”, explica Knapp.

Los menores de origen migrante participaron en la actividad junto a músicos profesionales.

Durante el mes de diciembre, los profesionales de Hangarmusik trabajaron con chicos y chicas de centros de menores de La Laguna y Tejina (Tenerife). Dirigidos por Weber y Knapp, y con la participación de otra decena de educadores, fueron capaces de enseñarles los rudimentos necesarios para, sin tener ningún conocimiento previo más allá de su pasión por la música, ser capaces de arrancarle unas notas a distintos instrumentos.

No importa de dónde vengas, de qué cultura: podemos tocar música juntos Leila Weber, cofundadora de Hangarmusik

Tras esa gran labor, el taller culminó con la asistencia de los jóvenes a un ensayo de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Tenerife en el Auditorio de Tenerife. Un acto en el que no se limitaron a ser meros espectadores. Los menores pudieron tocar durante un rato con grandes músicos de la sinfónica.

Asistieron, además, al ensayo dirigido por Paavo Järvi de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera.

“Cuando los chicos y chicas se dan cuenta de que, con el trabajo en común, pueden tocar, sienten una gran motivación”, explica la cofundadora de Hangarmusik Weber. Knapp añade: “La música abre una posibilidad de crear en grupo, de hacer grupo”, y destaca el mérito de haber interpretado junto a la formación orquestal una pieza tan icónica como la Primera Sinfonía de Mahler.

La música es la base de la humanidad Andreas Knapp, cofundadora de Hangarmusik

Este acto celebrado en enero ha sido impulsado, como todo el proyecto, por el Gobierno de Canarias, a través de un esfuerzo común entre sus áreas de Presidencia, Cultura y Bienestar Social.

Una pieza más en el rico puzle que es el FIMC, un festival que, una edición más, se acuerda de todos y, mediante la música, intenta no dejar a nadie atrás. Porque, como dicen los fundadores de Hangarmusik, “la música es la base de la Humanidad”.