Moverse al medio

La búsqueda de un nuevo centro será la principal tarea de partidos y candidatos para las elecciones que vienen, con la obligación manifiesta de re-analizar el votante medio y sus “dolores”

La teoría del votante medio postula que, en elecciones mayoritarias, los candidatos buscan moverse hacia el centro político, para así captar (o capturar) un mayor número de adherentes. Esta elección hacia el centro tiene una lógica económica pura: los comercios, supermercados, farmacias, etc. buscan concentrarse en los lugares con mayor población para así “repartirse la torta” entre los diferentes oferentes del mismo espacio.

Así, la decisión de los consumidores, de los votantes, se concentra en la diferenciación: entre todos los oferentes, quién supla de mejor manera mis necesidades o quién ofrezca la mejor alternativa para elegirlo como opción.

En economía, la teoría planteada por Harorld Hotelling en la década de 1930, fue utilizada en su origen para explicar la competencia espacial en la ubicación de las tiendas, para después migrar hacia la economía política, al detallar cómo los candidatos utilizan la misma lógica en sus períodos de campaña. Esta explicación fue sistematizada por Anthony Downs en 1957 al dar cuenta de los sistemas electorales bipartidistas, donde los partidos tradicionales buscan converger hacia el centro ideológico.

A la luz de los últimos resultados electorales en Chile, ¿podemos decir que la teoría del votante medio sigue en plena vigencia? La política y el sistema electoral son de por sí sistemas complejos y, como cualquiera de esta naturaleza, su propensión al caos es mayor; pero no pensemos en el caos como desorden, sino una tendencia a la imprevisibilidad.

Vamos aquí con una tesis: hasta 2015, antes que se eliminara el sistema binominal en Chile, la tendencia era que las dos coaliciones dominantes, la Concertación (centro izquierda) y Alianza por Chile (centro derecha) ostentaban el dominio casi absoluto del Congreso, como reflejo de la apuesta por un centro mayoritario y que sólo se diferenciaba por matices sociales, valóricos o históricos.

Pero, tras el fin del binominal, cuya primera elección “pura” fue en 2017, el bipartidismo comenzó a perder fuerza, pasando de una representación de seis a ocho partidos entre 1990 y 2017, a una representación en torno a 20-25 en los años posteriores. El punto cúlmine de esta fragmentación se vio en la elección de constituyentes de 2021, cuando resultaron electos representantes de casi 20 partidos y 54 independientes, de los cuales 27 pertenecían a la llamada “Lista del Pueblo”, que a su vez agrupaba cerca de 25 micro agrupaciones diferentes (el caos electoral en un sistema político complejo se explica por sí sólo).

Entonces ¿puede hacerse una lectura única de esta tendencia? Lo cierto es que el voto obligatorio y el sistema proporcional, dos de los cambios más importantes que ha enfrentado el sistema electoral, en Chile “contaminan” cualquier análisis pues no tenemos el contrafactual tras estos procesos, es decir, no tenemos disponible un resultado sin estos cambios.

Pero lo que es innegable es que el centro político, aquel al que apuntaban los candidatos - el llamado “votante medio” - ha experimentado una verdadera mutación, una apertura a temas que van más allá de los tradicionales, de la llamada agenda social, para pasar a demandas más identitarias como migración, seguridad, narcotráfico, preocupaciones que justamente han irrumpido en la agenda los últimos años.

Los candidatos presidenciales de la pasada elección tomaron nota de esto. Un ejercicio con IA da cuenta de que los postulantes que obtuvieron los mejores resultados en noviembre, Kast, Jara, Parisi y Matthei no muestran grandes diferencias en el contenido de sus mensajes siendo economía y seguridad los temas más recurrentes. Con esto, las diferencias en el tono con que cada candidato hacia frente a los temas era el elemento distintivo: así, mientras unos hablaban de empadronar a los migrantes, otros apostaban por expulsión; mientras unos planteaban reforzar la seguridad y presencia de policías en las calles, otros clamaban “bala o cárcel”; mientras para algunos el refuerzo de la institucionalidad pasaba por mayor inclusión en las esferas de poder, otros centraban su critica a las instituciones del Estado o a los sueldos de los funcionarios públicos, los “parásitos” como un asesor se entusiasmó en denominar.

La búsqueda del centro, de este nuevo centro, será la principal tarea de partidos y candidatos para las elecciones que vienen, con la obligación manifiesta de re-analizar el votante medio y sus “dolores”, con la clara tentación, como demostró esta elección, que la forma puede ser más relevante que el fondo. ¿Se puede construir un proyecto político de largo plazo en este escenario? Esa es otra pregunta que creo hoy nadie es capaz de responder.