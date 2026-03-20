Delcy Rodríguez renueva el alto mando militar tras la destitución de Padrino como ministro de Defensa

Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, está dando un revolcón a las estructuras de poder del país. Tras una jornada en la que Rodríguez anunció casi una decena de cambios en su Gobierno, es el turno de la jerarquía militar. El nuevo ministro de Defensa de Venezuela, Gustavo González López, no se ha demorado ni 24 horas para renovar la cúpula de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), un puñado de generales que acumulaban un tremendo desgaste. González López, que sustituyó este miércoles a Vladímir Padrino, ha movido varias piezas de la jerarquía castrense, en un movimiento que podría ser previsible, pero que ha sorprendido por su velocidad.

El cambio de más calado se da en la Comandancia Estratégica Operacional, el despacho de mayor importancia dentro de las FANB. Ahí se sentará a partir de ahora Rafael Prieto Martínez en sustitución de Domingo Hernández Lárez, que estaba en el cargo desde 2021. Prieto asciende desde la Inspectoría General Militar. Entre 2023 y 2024 estuvo al frente de la estructura militar de la región de Guayana, la zona minera y fronteriza del país. Como segundo comandante le acompaña Jesús Villamizar.

La cúpula militar venezolana venía siendo cuestionada con cierto ruido desde el pasado 3 de febrero. Primero por no haber sido capaz de impedir —ni de dar explicaciones— el ataque al país por parte de Estados Unidos y la captura de su presidente mientras dormía. Su misión de proteger a Nicolás Maduro había fracasado, pero nadie renunció, ni rindió cuentas. “¿Por qué no han puesto sus cargos a la orden si han fracasado en su misión?”, “¿por qué no han dado explicaciones?”, se preguntaban interlocutores cercanos al generalato venezolano. “Su no renuncia es vista como escandalosa por el generalato”, aseguró en febrero a EL PAÍS un interlocutor con la jerarquía militar.

El segundo motivo del descontento era más coyuntural y es que Padrino se había convertido en el ministro de Defensa más longevo de Venezuela con casi 12 años en el cargo. Su permanencia y la de sus alfiles se habían convertido en un “tapón” que estaba generando malestar.

Delcy Rodríguez se reunió este jueves en Miraflores con el alto mando militar saliente, incluido Padrino, y el nuevo ministro González, antes de anunciar las nuevas designaciones. La prensa oficial difundió imágenes del encuentro, los apretones de mano y los abrazos, sin declaraciones. No es un relevo ordinario en el contexto que atraviesa Venezuela después del 3 de enero. El encuentro previo sí se sale de lo común en estos procedimientos.

Hace un mes el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan, estuvo en el país en una inédita visita. “Espero regresar pronto a Venezuela para liderar los esfuerzos del Comando Sur de los EE UU para impulsar el plan de tres fases del presidente Trump”, comentó el militar estadounidense en redes sociales luego de su paso por Caracas.

Además de los principales mandos, han cambiado a los jefes de cada componente, que habían sido nombrados en 2024. Ruben Darío Belzares es el nuevo comandante del Ejército; Royman Hernández Briceño, de la Aviación; Jorge Agüero, de la Armada; Juan Sulbarán, de la Guardia Nacional Bolivariana; mientras que Nayade Lockiby Belmonte estará al frente de la Milicia, informó este jueves el canal de las Fuerzas Armadas, TVFANB.

El mayor general Hernández Briceño se venía desempeñando como jefe de la REDI de Los Llanos, que cubre los estados Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes y Guárico. En enero, Hernández Briceño rechazó en un video “el ataque ilegal e imprudente perpetrado” entonces por Estados Unidos en territorio venezolano “para secuestrar” a Nicolás Maduro. Videos como este se repitieron entre varios militares en los días siguientes a la intervención militar.

Estos relevos están precedidos de una veintena de cambios en los mandos superiores, correspondientes a los ascensos regulares que se hacen cada 5 de julio, que se habían retrasado por la escalada de tensiones con Estados Unidos y que solo pudieron concretarse este año, pasada la intervención militar del 3 de enero.

Los que se marchan —está por ver adónde— son nombres muy destacados de la estructura militar chavista. Domingo Hernández Lara, que deja el Comando Estratégico Operacional, venía de comandar el Ejército y el REDI del ámbito central del país, incluida Caracas. En ese cargo, Hernández Lárez participó en las detenciones realizadas con motivo de la llamada Operación Gedeón, ocurrida en mayo de 2020, cuyos presos —civiles y militares— acusados de un fallido golpe de Estado contra Maduro han reclamado sin éxito beneficiarse de la ley de amnistía. El oficial fue conquistando poder bajo la tutela de Padrino López. Y junto a su hermano, Johan Alexander Hernández Lárez, en la Comandante General del Ejército Bolivariano, ocupaban dos de las posiciones más importantes de la estructura castrense.