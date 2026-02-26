Ascienden a 53 los muertos por las lluvias torrenciales en Brasil mientras una veintena de personas siguen desaparecidas

Minas Gerais, escenario de la tragedia, redujo en un 95% su presupuesto frente las precipitaciones en el último bienio

La madrugada de este jueves ha vuelto a llover con intensidad en la ciudad de Juiz de Fora (Brasil), epicentro de la tragedia causada por las fuertes precipitaciones. La cifra de fallecidos se ha elevado a por lo menos 53 personas, buena parte de ellos víctimas de deslizamientos de tierras causados por las lluvias torrenciales veraniegas. Al menos 21 personas más siguen desaparecidas. Mientras las autoridades se esfuerzan por atender a desalojados, impedir que aquellos que viven en zonas de riesgo regresen a sus casas y evaluar los destrozos, ha salido a la luz el drástico corte presupuestario para afrontar de fenómenos naturales como las lluvias. En el último bienio, Minas Gerais redujo en un 95% los fondos para hacer frente al impacto de las lluvias torrenciales, según reveló el diario O Globo.

Las autoridades imploran a los vecinos de Juiz de Fora y otras ciudades afectadas que no se confíen. El coordinador de Protección Civil de Minas Gerais, el coronel Rezende, lanzó un dramático mensaje recogido por la prensa local: “Esperamos más lluvias. Cualquiera que sepa que está en una zona de riesgo debe abandonarla inmediatamente. Tenemos informaciones de que algunos están regresando. No lo hagan. Prioricen sus vidas”. Y es que, temerosos de los saqueos, los vecinos están volviendo a sus viviendas a recoger lo más esencial y valioso.

Vista aérea de las inundaciones en Juiz de Fora, Brasil. Pilar Olivares (REUTERS)

El mapa nacional de las ciudades con más población en zonas de riesgo por las lluvias coloca a Juiz de Fora, a medio camino entre Río de Janeiro y Belo Horizonte, en noveno lugar. Es decir, uno de cada cuatro del medio millón de habitantes de esta localidad habita en zonas peligrosas.

El nivel del río Paraibuna, que cruza Juiz de Fora, ha subido hasta los cuatro metros, su cota máxima. Como en otros lejanos puntos del planeta, como Andalucía en España, las precipitaciones de este febrero alcanzan unos volúmenes muy por encima de la media. En lo que va de mes, en Juiz da Fora ha llovido cuatro veces más que lo habitual en estas fechas, en plena temporada de lluvias.

Bomberos trabajan en la remoción de escombros en Juiz de Fora, este miércoles. Andre Coelho (EFE) Deslizamientos de tierra tras las fuertes lluvias en Juiz de Fora. Pilar Olivares (REUTERS) Habitantes de Juiz de Fora sacan sus pertenencias de las viviendas afectadas. Silvia Izquierdo (AP) Vivienda afectada tras el paso de las lluvias torrenciales en Juiz de Fora. Andre Coelho (EFE) Integrantes del equipo de Bomberos encuentran un cuerpo sin vida durante las labores de rescate. Andre Coelho (EFE) Personas ayudan en labores de rescate y remoción de escombros en Juiz de Fora, Brasil. Andre Coelho (EFE) Perros de rescate llegan a las tareas de búsqueda entre los escombros de Jui de Fora. Pilar Olivares (REUTERS)

El desastre ha dejado historias realmente dramáticas, como la de una mujer que fue rescatada tras 15 horas enterrada entre escombros, pero no sobrevivió a las heridas sufridas.

La última noche, al menos ocho viviendas fueron engullidas por el barro en la ciudad. El municipio de Ubá, a unos cien kilómetros, es el segundo escenario del drama, con al menos seis víctimas mortales. Más de 2.500 vecinos de esas dos localidades y de una tercera llamada Matias Barbosa han tenido que ser desalojadas a causa de los temporales de esta semana.

Las inversiones del Gobierno de Minas Gerais en acciones para afrontar el impacto de las lluvias torrenciales y para mitigar sus efectos cayeron un 95% entre 2023 y 2025, según los datos recopilados por el diario O Globo a través del portal de la transparencia de Brasil. De 135 millones de reales (26 millones de dólares) fue recortado a seis millones de reales.

Vehículos afectados por las fuertes lluvias en Brasil. Andre Coelho (EFE)

Mientras el gobernador, Romeu Zema, defensor del Estado mínimo, sostiene que las partidas para la construcción de depósitos para controlar las inundaciones y los kits de defensa civil no están incluidos en esa cuenta, la alcaldesa de Juiz de Fora, Margarida Salomão, del Partido de los Trabajadores (PT), replica que en su ciudad no han recibido un real de dinero del estado para prevenir que las lluvias torrenciales causen daños.