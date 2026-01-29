América Latina y las democracias imperfectas: el auge de los liderazgos autoritarios

Las democracias están en crisis. La pérdida de confianza en las instituciones, el surgimiento de líderes autoritarios y una amalgama difusa de poderes cruzados que se aprovechan del sistema para socavarlo desde dentro han minado “el sistema político menos malo”, como lo definió el vicepresidente de Prisa, Fernando Carrillo, autor del libro Sin miedo. Defender la democracia desde la democracia (Debate, 2024). La salud de las democracias fue el tema de debate del panel Democracias Bajo Presión: Reimaginando el Futuro de las Democracias en América Latina y el Caribe. Sobre el escenario del centro de convenciones de Ciudad de Panamá, donde se celebra el segundo Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por CAF y el apoyo del Grupo Prisa (editor del diario EL PAÍS) a través de World in Progress, debatieron además de Carrillo el expresidente de Perú Francisco Sagasti, el excanciller boliviano Fernando Aramayo y Michelle Muschett, subsecretaria General y directora Regional del PNUD para América Latina y el Caribe.

El balance general fue que son tiempos “complicados” para la democracia. “Y nuestra generación tiene la obligación de ser puente de aquella parte de la ciudadanía que recuerda cómo es vivir en un sistema autoritario y sabe que la democracia se construye”, dijo Muschett. Desde aquella apelación a la memoria se deben proteger los logros alcanzados tras décadas de gobiernos autoritarios, la mayor parte de la veces en manos de militares. Muschett celebró los avances, pero advirtió que la evidencia demuestra ahora que son altamente vulnerables. “Si estamos ante un cambio de paradigma en la mirada de desarrollo como hoja de ruta, es natural que tengamos que revisitar el vínculo con la democracia”, opinó.

Para Carrillo, ese vínculo se ha deteriorado y la democracia está “en horas bajas”. Carrillo encuentra tres causantes de “estrés” democrático. “El primero es la violencia. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la desigualdad; hoy todos los presidentes lo reconocieron en sus discursos. Y hay un tercer elemento fundamental que tiene que ver con la corrupción, que es dramática y genera crisis de representación”, dice. El vicepresidente de Prisa lamenta que este cóctel promueva un “aumento de la tolerancia a los regímenes autoritarios, cuando lo correcto sería defender principios globales”. “Frente a los excesos de autoritarismos, hay que volver a los principios de la democracia”, dijo, “no alcanza con ganar elecciones. Muchos llegan y socavan la democracia. Vemos liderazgos fuertes en materia de seguridad y su única fortaleza está en llevarse por delante los derechos humanos. ¿Cómo hacemos para lograr liderazgos empáticos con la democracia?”.

La respuesta la ensayó el excanciller Aramayo. “Debemos ver a quienes responden las democracias que tenemos ahora, porque el movimiento pendular crea liderazgos retóricos. Los liderazgos deben reconocer, no obstante, que las sociedades se están autorregulando. Todavía se demanda que las democracias respondan, por eso deben reinventarse”, dijo.

El expresidente Sagasti habló desde su experiencia personal como timonel en tiempos de crisis política. “Para poder reinventar la democracia tenemos que saber por qué ha fallado”, dijo. “No solo los líderes autocráticos están destruyendo la democracia”, advirtió, “en nuestro país tenemos un autoritarismo anárquico, grupos de poder localizado que se unen y desunen para temas específicos. No es un solo líder, es una amalgama que utiliza los mismos elementos de la democracia para destruirla desde dentro. Si no diagnosticamos que hay diversas formas de destruir la democracia, no podremos restaurarla”.