El conservador Nasry Asfura asume su cargo como nuevo presidente de Honduras

El mandatario juró su mandato en una ceremonia sobria, a la que no asistieron presidentes ni jefes de Estado

El conservador Nasry ‘Tito’ Asfura asumió este martes el cargo de nuevo presidente de Honduras para el período 2026-2030, en sustitución de la izquierdista Xiomara Castro. La ceremonia de investidura del nuevo presidente se realizó en una sesión especial del Parlamento. A la investidura de Asfura no asistirán presidentes y jefes de Estado de otros países, por razones de austeridad y decisión del nuevo mandatario hondureño.

Asfura, de origen palestino y natural de Tegucigalpa, donde nació el 8 de junio de 1958, fue electo presidente de Honduras como candidato del Partido Nacional en los duodécimos comicios generales celebrados en el país desde el retorno a la democracia en 1980, tras casi dos décadas de regímenes militares.

Nasry Asfura (centro) asiste a su investidura como presidente de Honduras. STR (EFE)

Asfura asume como nuevo presidente de Honduras precedido por el apoyo público que le dio el mandatario estadounidense, Donald Trump, pocos días antes de las elecciones. También conocido como ‘Papi a la orden’ por su trato directo y su discurso centrado en el trabajo, con Asfura regresó el tradicional bipartidismo que ha marcado la historia política de Honduras, con los centenarios partidos Nacional y Liberal, ambos conservadores, que además vuelven a ser las principales fuerzas en el Parlamento, con 90 de los 128 diputados que lo integran.

El nuevo mandatario hondureño sucede en la Presidencia de Honduras a Castro, quien aunque respetó los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), no lo reconoce como presidente, aduciendo que hubo “fraude”en los comicios de 2025, marcado por un recuento de votos lento y repleto de parones y fallos técnicos, y cuyos resultados presidenciales no se dieron a conocer hasta el 24 de diciembre.