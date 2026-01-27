El conservador Nasry Asfura asume su cargo como nuevo presidente de Honduras
El mandatario juró su mandato en una ceremonia sobria, a la que no asistieron presidentes ni jefes de Estado
El conservador Nasry ‘Tito’ Asfura asumió este martes el cargo de nuevo presidente de Honduras para el período 2026-2030, en sustitución de la izquierdista Xiomara Castro. La ceremonia de investidura del nuevo presidente se realizó en una sesión especial del Parlamento. A la investidura de Asfura no asistirán presidentes y jefes de Estado de otros países, por razones de austeridad y decisión del nuevo mandatario hondureño.
Asfura, de origen palestino y natural de Tegucigalpa, donde nació el 8 de junio de 1958, fue electo presidente de Honduras como candidato del Partido Nacional en los duodécimos comicios generales celebrados en el país desde el retorno a la democracia en 1980, tras casi dos décadas de regímenes militares.
Asfura asume como nuevo presidente de Honduras precedido por el apoyo público que le dio el mandatario estadounidense, Donald Trump, pocos días antes de las elecciones. También conocido como ‘Papi a la orden’ por su trato directo y su discurso centrado en el trabajo, con Asfura regresó el tradicional bipartidismo que ha marcado la historia política de Honduras, con los centenarios partidos Nacional y Liberal, ambos conservadores, que además vuelven a ser las principales fuerzas en el Parlamento, con 90 de los 128 diputados que lo integran.
El nuevo mandatario hondureño sucede en la Presidencia de Honduras a Castro, quien aunque respetó los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), no lo reconoce como presidente, aduciendo que hubo “fraude”en los comicios de 2025, marcado por un recuento de votos lento y repleto de parones y fallos técnicos, y cuyos resultados presidenciales no se dieron a conocer hasta el 24 de diciembre.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.