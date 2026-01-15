Xiomara Castro ordena después de un mes iniciar la transición a Nasry Asfura en Honduras

La presidenta Xiomara Castro ha ordenado a regañadientes el inicio de la transición del poder en Honduras al político conservador Nasry Asfura, declarado vencedor de las elecciones presidenciales del pasado noviembre tras un largo y caótico proceso de recuento de votos que sumió en la incertidumbre al país centroamericano. “Ordeno que se organice la transición y el traspaso de mandato al gobierno de facto declarado por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, sin contar en los tres niveles electorales más de un millón de sufragios”, dijo Castro, quien afirmó que el de Asfura es un mandato salido “de un monstruoso fraude electoral”.

La decisión se toma tras semanas de caos político en Honduras, donde el oficialismo se ha negado a reconocer la victoria de Asfura, quien triunfó en las elecciones con el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump. El partido Libertad y Refundación (Libre), fundado por el expresidente y esposo de Castro, Manuel Zelaya, ha denunciado un fraude masivo en la votación presidencial y ha exigido que se realice un nuevo recuento de votos, porque, han afirmado sus líderes, las autoridades electorales manipularon las boletas. Para la cúpula de Libre se gestó en el país un “golpe electoral” y los poderes del Estado se han pronunciado en ese tono. El Congreso Nacional aprobó un decreto legislativo con el que ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) el conteo de los votos y actas de las elecciones del 30 de noviembre. La medida se tomó con la participación de solamente 69 diputados oficialistas y sus aliados.

Castró apoyó esa iniciativa y alegó que las autoridades electorales se negaron “injustificadamente” a realizar el escrutinio de 4.774 actas, “que representan el voto de 1.558.689 ciudadanos”. La mandataria afirmó que “esta omisión usurpa la soberanía popular, al desconocer sin causa legal el voto de hondureños que acudieron a las urnas y constituye una grave violación a la Constitución de la República, que estoy obligada a cumplir y defender”. La presidenta recordó a través de la red social X que los pronunciamientos de Trump a favor de Asfura “influyeron negativamente en el desarrollo del proceso democrático y afectaron a nuestra candidata”, en referencia a Rixi Moncada, quien apenas logró el 19% de la votación.

Castro ha tenido que cambiar sus posiciones en un momento tenso en América Latina, cuando Washington ha iniciado una política de intervención en los países de la región. Estados Unidos lanzó un ataque el pasado 3 de enero contra Venezuela y capturó al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, lo que generó temor entre los gobiernos de Centroamérica que han mantenido posturas contrarias a las de la Casa Blanca, como es el caso de Honduras y el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. La mandataria hondureña ha rebajado este jueves el tono confrontativo del oficialismo y ha dicho que “reitero que no permaneceré ni un día más ni un día menos [en la Presidencia]”.

La presidenta hizo el anuncio del inicio de la transición durante una ceremonia por la conmemoración de los 144 años de fundación de la Policía Nacional hondureña, que además aprovechó para hacer una suerte de despedida del mandato que asumió el 27 de enero de 2022, cuando recibió el Gobierno de manos del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico y quien fue indultado por Trump. “Declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Éxito a la juventud que es la llamada a dar vida a este país, que dejo con sentimiento por quedar anarquizado por el bipartidismo, que deseo que imiten mi ejemplo de actuar con firmeza y no callar nunca contra el monstruoso fraude electoral, que desgraciadamente hoy han impuesto”, aseguró Castro en último esfuerzo por desprestigiar el mandato de Asfura.