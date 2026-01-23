Los tres futbolistas peruanos acusados de violación niegan los hechos

Los presuntos agresores admiten que la denunciante estuvo en su hotel en Montevideo, pero rechazan la acusación por la que han sido apartados del equipo

La denuncia de abuso sexual presentada por una joven argentina de 22 años contra tres futbolistas peruanos —Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña— ha desatado una crisis en el club Alianza Lima, una de las instituciones más populares del país, y a su vez ha manchado a la selección peruana, camiseta que vistieron hasta las últimas Eliminatorias. Según la denunciante, el ataque ocurrió en Uruguay el 18 de de enero, durante la pretemporada del equipo blanquiazul.

La mujer regresó en estado de shock a Buenos Aires y el 21 de enero se presentó en un hospital público para solicitar asistencia ante un caso de abuso. El establecimiento dio aviso a la División de Delitos de Violencia Sexual de la policía argentina y se dio curso a la denuncia, que ya es investigada por la Fiscalía. Los jugadores están acusados de abuso sexual con acceso carnal en una causa a cargo del juez Edmundo Rabbione. Además de las pericias médicas ordenadas por la Justicia, se analiza la ropa que usó la denunciante ese día.

En la denuncia, la mujer relata que concurrió al hotel Hyatt Centric de Montevideo en el que se hospedaban los jugadores junto a una amiga, invitadas por el defensor Zambrano. El ataque sexual, según su relato, ocurrió después de haber consumido bebidas alcohólicas con ellos en la habitación y haber perdido de vista a su amiga.

Alianza Lima separó “indefinidamente” del primer equipo al trío de acusados e inició un procedimiento disciplinario. Procuró encuadrar la decisión en el terreno del reglamento interno en vez de hacerlo por la denuncia de abuso sexual. El director deportivo Franco Navarro dijo que el detonante fue el ingreso de mujeres a la concentración —“un lugar que es sagrado”— y que el club no cedería en ese tipo de conductas. La crisis estalló en la antesala de la presentación del equipo: el partido frente al Inter Miami de Lionel Messi que se disputará este sábado en el estadio Alejandro Villanueva, en el barrio de Matute, en Lima. Un espectáculo que ha pasado a un segundo plano por el escándalo.

Los futbolistas involucrados han rechazado las imputaciones. El mediocampista Sergio Peña publicó un comunicado en el que negó “tajantemente” cualquier participación en los hechos delictivos, aunque en una entrevista su abogado reconoció que sí estuvo en la habitación. “Lo que ella (la denunciante) dice es que estaba en un estado de inconsciencia, dice que habían tomado, pero no sabemos el nivel de lo que habían tomado. (Sergio) me ha dicho que ninguna de las cinco personas que estaba en la habitación estaba en estado de inconsciencia”, ha dicho el abogado Juan Peña. “Si es que él vio que hubo un encuentro sexual entre las personas que estaban en la habitación, él asegura que fue con su consentimiento, hasta que él (Sergio) estuvo en la habitación. Lamentablemente, estuvo en la habitación en un momento donde no debió estar”, ha contado.

El lateral izquierdo Miguel Trauco emitió un mensaje similar: rechazó categóricamente cualquier imputación, afirmó que se ha producido “confusión” y “daño injusto” y señaló que se pondrá a disposición de las autoridades. En tanto, el principal señalado, Carlos Zambrano ha negado los acontecimientos, remarcando que todo se trata de “versiones parciales e inexactas que han generado una fuerte exposición mediática que le han causado un profundo perjuicio personal y profesional”.

Abucheados por la hinchada

Antes de la denuncia por abuso sexual, Zambrano, Trauco y Peña no se encontraban en el corazón de la hinchada precisamente. Los tres tuvieron un desempeño muy por debajo de lo esperado en el 2025 y, además, exhibían una notoria falta de compromiso. Una vez conocido el escándalo, alrededor de 50 barra brava irrumpieron en los entrenamientos para increpar a los acusados. Pero ellos ya se habían marchado. Algunos de sus compañeros, como el experimentado delantero Paolo Guerrero y el lateral Luis Advíncula salieron en su defensa y fueron agredidos por ello.

“Nunca respetaron la camiseta y creen que a Alianza Lima se viene a pasar el rato y a cobrar premios por algo que sus sueldos les exige: resultados. Jugadores de este tipo no nos representan ni los queremos en el club y los que apoyen a estos tres, pagarán lo que tengan que pagar. Los invitamos a que se sumen al circo de la indisciplina. Nosotros no vamos a darle tregua”, ha cuestionado el Comando Sur, la barra más emblemática de Alianza Lima.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se pronunció para remarcar que hechos de esta naturaleza no deben ser tolerados ni normalizados, en un contexto donde la conversación pública suele cuestionar a la denunciante y no a los presuntos agresores. Un dato revela las enormes dificultades con las que se topan las víctimas al denunciar: alrededor del 56,5% de hombres del Perú justifica la violación sexual en contra de las mujeres, según la Encuesta Nacional sobre relaciones sociales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de 2024.