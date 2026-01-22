Una joven argentina denuncia a tres futbolistas de la selección de Perú por agresión sexual

Tres futbolistas peruanos, quienes habitualmente integran la selección nacional, son los protagonistas de un nuevo caso policial. Una joven argentina, de 22 años, ha presentado una denuncia por agresión sexual en los fueros judiciales de su país en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, tres futbolistas experimentados del club Alianza Lima. La noticia fue comunicada por el noticiero argentino Otra Mañana, emitido por el canal A24. Según el reporte, el abuso se habría cometido en Montevideo, donde el equipo peruano completó su pretemporada con un torneo amistoso denominado Serie Río de la Plata 2026.

Según el relato de la denunciante, ella conocía previamente al defensor Carlos Zambrano, quien la invitó al hotel Hyatt Centric, ubicado en Montevideo, en el barrio de Pocitos, donde se concentraba la delegación de Alianza Lima. Fue acompañada de una amiga. Luego subió a una de las habitaciones, donde se habría supuestamente producido el delito en complicidad con Miguel Trauco y Sergio Peña. “Al encontrarse en estado de shock y atravesada por el miedo, decidió no realizar la denuncia en Uruguay y regresó de inmediato a Argentina”, dice el reporte.

En su país, la joven recibió atención en dos hospitales. “Además, aportó la ropa que utilizó la noche del hecho para que sea sometida a pericias, con el objetivo de obtener pruebas que respalden su denuncia”, describieron en el programa televisivo. El caso ya se encuentra en el Juzgado Criminal y Correccional de Buenos Aires. El expediente requiere una coordinación con la Justicia uruguaya, primero, y peruana, después.

La noticia se conoció este jueves durante el entrenamiento del plantel de Alianza Lima. El entrenador argentino Pablo Guede, quien acaba de arribar al equipo en esta temporada, paralizó las prácticas y no permitió que los jugadores señalados continuaran en el campo. Al mediodía, el club emitió un comunicado para informar de que Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña han sido separados indefinidamente del primer equipo.

“Se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno. Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad”, remarcan. Además, Nike, uno de los principales auspiciadores del equipo, ha retirado la imagen de Sergio Peña de sus afiches.

Los tres implicados no son muy queridos por la hinchada. Se trata de futbolistas con amplio recorrido en el extranjero, con un destacado paso en la selección peruana, pero que se encuentran en el declive de sus carreras. El año pasado, Carlos Zambrano, de buen pasar en la Bundesliga y el fútbol argentino, se convirtió en el jugador con más expulsiones de Sudamérica: en siete ocasiones dejó a su equipo con uno menos. El lateral izquierdo Miguel Trauco, mundialista en Rusia 2028, jugó con sobrepeso durante todo el campeonato. En tanto, Sergio Peña, quien alcanzó su cúspide en Suecia, falló penales decisivos y es acusado de apático.

“Nuevamente el nombre de Alianza Lima en los medios del mundo entero. Esta vez por un escándalo, realmente gravísimo. De comprobarse, la carrera de estos tres jugadores ha terminado acá, de la manera que jamás uno hubiera imaginado”, ha comentado el periodista Evaristo Ccoicca. Por su parte, el periodista Michel Dancourt hizo hincapié en una confesión de Zambrano hace unos meses sobre cómo se había comportado el plantel en el 2025. “Lo que dijo Zambrano hace poco, que el vestuario de Alianza Lima fue un puterío, merecía una reacción fuerte, pero se miró para otro lado”, dijo.