Delcy Rodríguez: “Venezuela tiene derecho a tener relaciones con Rusia, China, Irán y Cuba”

La presidenta encargada afirmó ante el Parlamento que la agresión estadounidense “es una mancha en la relación entre ambos países”

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, afirmó este jueves que “la agresión invasora” llevada a cabo por Estados Unidos contra el país el pasado 3 de enero constituye “una mancha en la relación entre ambas naciones”, y agregó que, en el contexto político actual, su gobierno “ha decidido escoger la vía diplomática” para dirimir el conflicto. “Tenemos derecho a tener relaciones diplomáticas con China, con Rusia, con Irán, con Cuba, con todos los pueblos del mundo. También con los Estados Unidos. Somos una nación soberana”, añadió.

Rodríguez hizo estas afirmaciones durante la presentación anual de la gestión del Ejecutivo ante el Parlamento, un ritual constitucional que se celebra a comienzos de cada año en el Palacio Federal Legislativo. A la sesión han acudido varios embajadores extranjeros, gobernadores y autoridades del chavismo.

La presidenta encargada, que en sus últimas declaraciones ha señalado que el país se abre a un “nuevo momento político”, dedicó buena parte de su intervención a honrar a Nicolás Maduro y Cilia Flores, capturados durante la operación estadounidense del 3 de enero, y a elevar la moral de la militancia revolucionaria tras el ataque. Rodríguez se comprometió nuevamente con la lealtad a los principios fundamentales del chavismo. “Este trabajo es del presidente Maduro, afirmó al presentar el documento.

Rodríguez prometió trabajar por la liberación de Maduro y Flores y pidió “un minuto de aplausos” para los soldados venezolanos y cubanos que murieron en los enfrentamientos con tropas estadounidenses. “No le tengamos miedo a la contradicción planteada. Vamos a enfrentarla”, dijo en referencia a los acuerdos petroleros con Estados Unidos anunciados por el propio Donald Trump tras la detención de la pareja presidencial.

Tanto Delcy Rodríguez como su hermano Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, emplearon un tono conciliador hacia la oposición. Ambos invocaron la importancia de fomentar la convivencia política y asumieron, al menos de forma parcial, la responsabilidad de trabajar para consolidar un mejor clima en el país.

Rodríguez advirtió a la oposición: “No confundan las medidas sustitutivas tomadas con algunas personas judicializadas y nuestro interés en bajarle la presión al clima político con debilidad. No se equivoquen con esto. Es hora de desterrar el extremismo fascista. Vamos a rectificar todos”. Rodríguez agregó además: “No es que la presidenta encargada tenga miedo porque esté amenazada. No. Venezuela entera está amenazada y, con la soberanía por delante, daremos la batalla diplomática”.

La presidenta encargada criticó los fundamentos históricos de la diplomacia estadounidense y comentó que, históricamente, la nación norteamericana ha maniobrado e intrigado abiertamente para ampliar su radio de influencia en América Latina, socavar su independencia y traficar con sus recursos naturales. “La doctrina Monroe y el bolivarianismo que nosotros postulamos y defendemos son proyectos completamente opuestos, son antítesis”, afirmó.

En una alusión directa a las recientes conversaciones entre Donald Trump y la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, Rodríguez comentó: “Si algún día me tocara ir como presidenta encargada a Washington, lo haré con dignidad, de pie, caminando con la frente en alto y con la bandera tricolor. Será de pie, nunca será arrastrándome”.