Bukele exporta a Costa Rica su modelo de megacárcel: “La fuerza es la única forma de solucionar la violencia”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró este miércoles en Costa Rica las obras de una nueva cárcel que el Gobierno del mandatario costarricense Rodrigo Chaves construye en medio de la campaña electoral hacia los comicios generales del 1 de febrero, con la esperanza de que su movimiento político retenga el poder. Se trata de un proyecto inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que simboliza las políticas represivas del Gobierno salvadoreño impulsadas contra la violencia de las pandilla y consideradas como “admirables” por la Administración costarricense.

Vestidos ambos con pantalón beige y camisa celeste arremangada, los mandatarios celebraron el desarrollo del inmueble llamado Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), ubicado en un complejo penitenciario en San Rafael de Alajuela, a 18 kilómetros de San José, la capital. Chaves, que debe dejar el poder en mayo y ante la imposibilidad de reelección inmediata, anunció el proyecto meses atrás como uno de los instrumentos contra los grupos narcotraficantes que han elevado a máximos históricos las cifras de homicidios en el país de tradición pacífica. Esta nación centroamericana de cinco millones de habitantes registra alrededor de 900 homicidios cada año, la mayoría relacionados con el crimen organizado.

Terreno donde se construye el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado, este miércoles. Miguel Andrés

Tampoco era el inicio estricto de las obras, que tienen un avance del 40%, pero ambos mandatarios consideraron oportuno el momento para el acto de inauguración formal y los discursos tendientes a la necesidad de políticas duras mediante reformas a los poderes del Estado. Esto pasa, según Chaves, por los resultados electorales de febrero y la posibilidad de una mayoría legislativa dispuesta a “limpiar” al Poder Judicial que él considera adversario de su Gobierno y culpable de la inseguridad señalada por la población como mayor problema del país.

La visita de Bukele, que comparte con Chaves el disfrute de una alta popularidad entre costarricenses, ocurre después de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) resolvió que no había impedimento legal alguno para la participación del salvadoreño en los actos en mitad de la campaña electoral, aunque advirtió de la prohibición de manifestarse a favor o en contra de cualquiera de los 20 partidos que compiten por la Presidencia de la República y los 57 escaños de la Asamblea Legislativa unicameral.

Bukele no lanzó en su discurso ningún mensaje directo sobre las opciones políticas en competencia ni recomendó la “continuidad”, como lo había hecho mediante un video en septiembre. Se limitó a alabar las condiciones de Costa Rica frente a El Salvador, a excepción de la seguridad, sobre la cual hizo un relato desde los años en que su país sufría “la dictadura del crimen” hasta el momento en que él llegó e impulsó las políticas de mano dura mediante la transformación de los otros poderes del Estado.

La megacárcel está inspirada en el modelo implementado por El Salvador. Miguel Andrés

“Cuando llegamos tuvimos que cambiar todo, cortes, jueces, leyes, Asamblea Legislativa, en unas elecciones que fueron observadas y que todos avalaron. Vieron que el partido del Presidente tuvo mayoría calificada y con eso hicimos todos los cambios”, pronunció Bukele antes de que Chaves señalara que eso es necesario en Costa rica.

“Este CACCO va a estar vacío si no cambian nuestras leyes y no cambia el Poder Judicial. Si no, estamos construyendo paredes que estarán ociosas. Sospecho que el CECOT estaría vacío si el pueblo salvadoreño no le hubiera dado el mandato a la Asamblea Legislativa para mejorar el Poder Judicial y lograr encarcelar a los criminales nefastos”, dijo Chaves, quien en su Gobierno ha tenido que lidiar con un Congreso dominado por fuerzas opositoras que más le critican actitudes autoritarias y deseos de imitar a Bukele.

“Sueño bukelista”

“Es una mentira del Gobierno decir que están construyendo una ‘megacárcel’, es una sección en La Reforma”, dijo el martes la diputada independiente Gloria Navas al mencionar el complejo carcelario en cuyos terrenos se construye el nuevo edificio con medidas de seguridad más estrictas que los existentes. Navas, que suele criticar el “sueño bukelista” de Chaves, también recordó que el mandatario salvadoreño tiene familiares en Costa Rica integrantes de un partido político llamado Avanza, participante en las elecciones, representado por un candidato llamado José Aguilar Berrocal, que ha cobrado notoriedad en los últimos días.

Aguilar Berrocal, sin embargo, aparecía en las encuestas de diciembre como uno de los candidatos que no alcanzaban ni el 3% de intención de voto, mientras la oficialista Laura Fernández, apoyada por Chaves, tenía una amplia ventaja sobre todos y tres opciones se disputaban un eventual cupo en una segunda ronda. Son Álvaro Ramos, del tradicional Partido Liberación Nacional (PLN, de base socialdemócrata), Claudia Dobles, quien fue la primera dama en el gobierno de Carlos Alvarado (2022-2026), y Ariel Robles, un joven diputado de la agrupación de izquierda Frente Amplio. Sin embargo, el porcentaje más relevante era el 40% de indecisos dentro del grupo que expresaba su intención de ir a votar, lo que impedía pronósticos tempraneros. En enero, con los debates televisivos, se prevén movimientos que permitirían prever si Fernández puede obtener una victoria inmediata o si deberá ir a un balotaje y contra quién.

El CACCO será construida con una inversión de 35 millones de dólares. Miguel Andrés

El protagonismo de Chaves ha sido innegable, que no deja de llamar al voto por una mayoría legislativa que permita profundizar reformas que él señala como necesarias, incluida una nueva Constitución Política. Sin poder optar por reelección inmediata y sin poder transferir a Fernández todo el apoyo popular, superior al 63%, el mandatario es el centro de las críticas de partidos opositores, que le señalan por actitudes autoritarias y por promover un ambiente hostil.

El afán del economista de 64 años, según su discurso, es avanzar en una “revolución” política de la mano del pueblo que él asegura haber despertado en contra de las élites. La tarea podría continuarla si Fernández, en caso de triunfo, lo nombra como ministro de la Presidencia, como ha mencionado. Decenas de causas penales, advertencias de opositores sobre un riesgo para la democracia y los intentos para retirarle la inmunidad en la Asamblea Legislativa no han bastado para minar el caudal político de Chaves, quien más bien parece reforzarlo en su alianza con Bukele y sus invocaciones por políticas de mano dura.

El CACCO, diseñado para 5.100 internos y que costará 35 millones de dólares, podría elevar en un 37% la capacidad instalada de las cárceles del país, pero en este caso tendría medidas de seguridad especiales inspirada en el Cecot salvadoreño, señalan las autoridades. “El miedo debe cambiar de lado. Ya ustedes saben qué se necesita, Dios mediante lo lograremos”, pronunció Chaves con aparentes alusiones indirectas, consciente de que el TSE maneja numerosas denuncias por injerencia indebida en las elecciones, pues la ley costarricense también prohíbe a los gobernantes y sus ministros apoyar explícitamente a cualquier partido.