Venezuela libera a 18 de los 24 periodistas que mantenía encarcelados

Entre la lista de casi un millar de presos políticos en Venezuela, había 24 periodistas. Este miércoles, en el sexto día de excarcelaciones anunciadas por el Gobierno chavista, al menos 18 reporteros y trabajadores de medios de comunicación han salido de la cárcel, según han confirmado representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Entre las personas liberadas destacan los casos de Roland Carreño, Carlos Julio Rojas y Nicmer Evans, que en los últimos años habían sufrido otros encarcelamientos arbitrarios. También han salido quienes fueron detenidos durante su trabajo de reportería en la calle, especialmente después de las elecciones presidenciales de 2024, cuando la crisis política venezolana se agudizó.

Las liberaciones han sido confirmadas una a una por los gremios. Pese a que el Gobierno asegura que se han producido más de 400 excarcelaciones, no hay listas de quienes son o serán los beneficiados.

El periodista Roland Carreño estuvo preso 17 meses desde 2024. Gran parte del tiempo de reclusión lo pasó en el Helicoide, la temida prisión caraqueña, y luego fue trasladado a la cárcel de El Rodeo. Entre 2020 y 2023 ya había estado preso por su militancia en el partido Voluntad Popular. Entonces fue liberado en el marco de las negociaciones del Acuerdo de Barbados y se retiró casi totalmente de su actividad política.

El periodista Carlos Julio Rojas, también con varias detenciones previas, es otro de los liberados. Rojas es directivo del Colegio Nacional de Periodistas y dirigente vecinal en Caracas. El politólogo Nicmer Evans, director del medio Punto de Corte, detenido en diciembre pasado, también fue liberado junto a uno de sus colaboradores y redactores, Ángel Godoy, que tenía un año preso.

Uno de los casos más críticos es el del reportero Ramón Centeno, que ha salido de la prisión en silla de ruedas. Centeno trabajaba para el medio oficialista Últimas Noticias y fue detenido en 2022 cuando fue a entrevistar a fuentes gubernamentales de la Comisión Nacional Antidrogas por un operativo contra el narcotráfico. Lo acusaron de estar involucrado en la trama. Al momento de su detención tenía una cardiopatía y estaba en proceso de recuperación de una fractura de cadera. Su estado de salud empeoró en prisión.

También ha sido liberado Carlos Marcano, periodista y profesor universitario. Fue sacado de su casa en mayo de 2025, en la víspera de las elecciones regionales y parlamentarias. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, lo acusó de estar involucrado en un supuesto plan para boicotear esos comicios.

Además, excarcelaron a Julio Balza, del equipo de comunicaciones de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado. Lo detuvieron a principios de 2025, cuando arreció la persecución en el entorno de la líder de la oposición que se encontraba en la clandestinidad.

También han sido liberados el columnista Rafael García Márvez; Luis López, reportero de La Verdad, acusado de incitación al odio; Leandro Palmar y el técnico Belises Cubillán, trabajadores de la Radio Universidad del Zulia; y el matrimonio formado por Nakary Mena y Gianni González, reportera y camarógrafo, respectivamente. Ambos fueron detenidos luego de hacer un reportaje para el portal Impacto Venezuela sobre el incremento de la inseguridad en algunas zonas de Caracas. La pareja estuvo desaparecida por al menos 70 horas antes de que sus familiares confirmaran que habían sido detenidos. Estaban por cumplir un año detenidos.

Entre los periodistas que aún quedan presos está Rory Branker, editor del portal La Patilla, uno de los medios digitales más críticos al Gobierno y que actualmente está bloqueado. También Juan Pablo Guanipa, dirigente y colaborador cercano de María Corina Machado, detenido el año pasado mientras estaba en la clandestinidad.