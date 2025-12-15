El chavismo detiene al activista y analista político Nicmer Evans

En el último video que colgó en sus redes sociales el pasado sábado, el politólogo Nicmer Evans decía que en la puerta de su casa, en la que se encontraba con su esposa y su hijo menor de edad, había una comisión de hombres que se identificaron como agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), que le solicitaron acudir a una “entrevista” a la que accedió a ir. Han pasado más de dos días sin que su familia sepa del paradero del activista político, analista y director del medio de comunicación independiente Punto de Corte. Esta es la segunda detención que sufre Evans, que viene de las filas del chavismo, pero que se ha convertido en uno de los más críticos del Gobierno de Nicolás Maduro y ha denunciado ser víctima de persecución.

El chavismo ha intensificado las detenciones contra opositores y críticos en los últimos meses, a la par que Estados Unidos aprieta las tenazas con el despliegue militar en el Caribe sin precedentes y una larga lista de medidas que buscan presionar al régimen de Maduro.

Evans publicaba regularmente videos con análisis políticos en los que hacía fuertes críticas y destemplados emplazamientos al Gobierno de Nicolás Maduro que muy pocos se atreven hacer desde Venezuela. Su esposa, Martha Cambero, ha denunciado que Evans fue detenido sin una orden judicial y responsabilizó a Maduro y al ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, por cualquier cosa que pueda pasarle. “Se lo han llevado de manera ilegal. No mostraron ningún tipo de documento para una detención, diciendo que iban a un interrogatorio. No sabemos nada de él”, dijo la esposa tras exigir garantías sobre su salud por sufrir hipertensión y haber sido operado hace un año del aparato digestivo

“Le exijo a los órganos competentes que queremos saber en dónde está, en dónde se encuentra Nicmer Evans en estos momentos. Exijo por favor saber de él y además de eso exigimos que se le respeten sus derechos fundamentales. Su derecho a la vida y su derecho a defenderse”, dijo Cambero, quien este lunes introdujo un habeas corpus en los tribunales para exigir saber el paradero de su esposo. El delito de desaparición forzada ha sido denunciado recurrentemente en gran parte de las detenciones de presos políticos. También ha sido frecuente que la justicia niegue los procedimientos de habeas corpus que intentan sus defensores.

La detención ha encendido una nueva alerta entre las organizaciones de derechos humanos. ONG como Provea y Espacio Público han calificado el hecho como un nuevo episodio de criminalización de la disidencia. Al rechazo a la detención se sumaron políticos opositores.

En julio de 2020, durante el confinamiento por la pandemia, Evans fue detenido por funcionarios de la policía judicial y pasó 51 días en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas, una de las cárceles políticas del chavismo. Allí durmió varios días en el suelo y no pudo ver luz solar durante más de un mes.

Además de Evans, Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, denunció la detención en Caracas de otro de sus coordinadores. Se trata de Melquiades Pulido, quien tiene 70 años, padece Parkinson y delicadas condiciones de salud. Más de un centenar de miembros de la organización la líder opositora galardonada con el Premio Nobel de la Paz han sido apresados durante el último año, entre el millar de presos políticos que contabilizan organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón, que también han advertido sobre el delicado estado de salud de más de 60 de estos prisioneros y han condenado la muerte bajo custodia del Estado o por secuelas del encarcelamiento de seis personas en 2025.