Detenidos 44 gendarmes por una red de corrupción en las cárceles chilenas

Un gran operativo realizado durante la madrugada de este martes en varias cárceles de Chile ha expuesto una compleja red de corrupción protagonizada por un grupo de integrantes de Gendarmería, la institución encargada del resguardo de las prisiones en el país sudamericano. La Policía de Investigaciones (PDI) ha informado sobre la detención de 66 personas, entre ellas 44 integrantes del organismo público carcelero, en una investigación denominada Operación Apocalipsis. El presidente Gabriel Boric ha celebrado los resultados de los masivos allanamientos en los recintos penitenciarios y ha anunciado una reforma a la institución.

El operativo se ha concretado en nueve cárceles en siete regiones de Chile, entre ellas la Metropolitana, en donde se encuentra la capital Santiago. La fiscalía Metropolitana Occidente ha emitido las órdenes de allanamiento y de detención en los penales Santiago 1, la exPenitenciaría, la cárcel de mujeres del muncipio de San Joaquín, además de los recintos carcelarios de el Maule y Biobío, en la zona centro-sur, y La Araucanía y Los Ríos, en el sur chileno, según lo ha informado Radio ADN.

La investigación se ha enfocado en la eventual creación de un esquema de sobornos, en el que los gendarmes habrían participado en conjunto con los reos. Las autoridades han mencionado la existencia de un verdadero mercado ilegal, que a cambio de dinero permitía ingresar a las celdas diversos elementos como comida rápida, teléfonos móviles, drogas y alcohol, entre otros objetos prohibidos. Esta colusión se habría concretado con el pago de grupo criminales externos, que a cambio de pagos permitían el ingreso de manillas, la denominación que reciben las personas que entran a las prisiones como visitas y portan elementos que no están autorizados.

De acuerdo al trabajo investigativo, la distribución de estos elementos se realizaba en dos modalidades: la llamada feria correspondía a los productos ofrecidos por los mismos gendarmes; mientras que el delivery era el envío objetos externos procedentes de terceros. También se analiza la devolución de las incautaciones a cambio de dinero. El monto total de los sobornos, contalizados en tres años, con todos los casos indagados alcanza los 6.300 millones de pesos (cerca de 6,8 millones de dólares).

El fiscal Marcos Pastén, de la fiscalía Metropoltiana Occidente, ha entregado algunos detalles del operativo realizado en la capital chilena. “En dos centros penitenciarios de la Región Metropolitana, Santiago 1 y el CPF de San Joaquín [Centro Penitenciario Femenino], funcionarios de Gendarmería coludidos con particulares realizaban actos destinados al ingresar productos prohibidos al interior de los establecimientos y además adoptaban decisiones que permitían el ingreso de personas, que de no haber mediado estos actos de corrupción, no podrían haber ingresado al recinto penitenciario, especialmente a Santiago 1″, ha explicado Pastén.

El director de Gendarmería, Rubén Pérez, ha dicho que la institución ha hecho múltiples esfuerzos para evitar este tipo de acciones, pero ha dicho que no se ha logrado el control absoluto de los recintos. “Yo no sería tan osado y sobre todo con la evidencia que en este minuto estamos exhibiendo, de decir que tenemos el control absoluto de las cárceles. Pero sí existe un control de los establecimientos penitenciarios que se puede sustentar en los buenos índices que mantenemos hasta el minuto”, ha declarado. El jefe institucional ha profundizado sobre este asunto: “Dígame usted, en cualquier actividad de la vida, ¿el profesor de la sala de clases puede decir ‘pasarán de curso todos los alumnos’? ¿El director de un hospital puede decir ‘hoy no muere ningún paciente’?”, dijo ante la prensa.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, ha destacado la labor de la Fiscalía Nacional, encabezada por Ángel Valencia, quien había expresado su preocupación sobre el avance del crimen al interior de las prisiones. “Las cárceles cumplen un rol esencial. Abordar lo que ocurre en su interior, combatir el crimen organizado y expulsar a los malos elementos es una manera de garantizarle seguridad a las personas”, ha dicho Cordero.

El presidente Boric también ha felicitado la labor de las autoridades involucradas en el Operación Apocalipsis. Durante una actividad pública en el municipio de Quilicura, en el norte de Santiago, el mandatario reaccionó a los resultados de la investigación y aseguró que lo ocurrido demuestra la firmeza del Estado para combatir el delito. “Cuando la pega [trabajo] se hace bien, cuando la pega se hace con gestión, sin atajos, y se hace con seriedad, rigurosidad y con cooperación conjunta de los diferentes organismos, el combate al delito es efectivo. Con inteligencia, sin atajos y con mano firme”, ha dicho. Más tarde, en una declaración desde el Palacio de La Moneda, el jefe de Estado ha informado que su Administración se presentará una reforma a Gendarmería, que entre otros puntos dispone el traslado de la dependencia desde el ministerio de Justicia al ministerio de Seguridad Pública. Boric ha declarado que esta modificación legal se ha conversado con el recién electo presidente José Antonio Kast, con quien se reunió este lunes.

La situación de las cárceles chilenas ha sido objeto de análisis y debate durante los últimos años. La sobrepoblación de los recintos penitenciarios, el ingreso irregular de elementos como teléfonos móviles y la penetración de organizaciones criminales transnacionales que operan detrás de las rejas, han alertado a las autoridades que han entregado diversas propuestas. Entre las ideas instaladas para enfrentar esta realidad está la construcción de una prisión especial para los reos involucrados en el crimen organizado.