Trump habla con Delcy Rodríguez por teléfono: “Es una persona estupenda, trabajamos muy bien con ella”

El mandatario estadounidense informa de una llamada con la presidenta en funciones de Venezuela un día antes de reunirse en persona en Washington con la líder de la oposición, María Corina Machado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que había hablado esa misma mañana por teléfono con la presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, al cargo del país desde el secuestro de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. El anuncio por sorpresa del republicano llega un día antes de que la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz sea recibida en la Casa Blanca.

“Tuvimos una excelente conversación hoy, y es una persona estupenda”, ha dicho Trump sobre Rodríguez, a la que no ha llamado por su nombre, a los periodistas reunidos en el Despacho Oval. “De hecho, hemos trabajado muy bien con ella. Marco Rubio está en contacto con ella. Yo hablé con ella esta mañana. Tuvimos una llamada, una llamada larga, hablamos de muchas cosas, y creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela”.

El presidente de Estados Unidos estaba respondiendo a la pregunta de una reportera, que le inquirió aparentemente sobre el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, cuyo nombre tampoco salió a relucir en el intercambio. “No parece muy dispuesto ha colaborar”, dijo la periodista. “No sé quién es ese número dos, conozco a la número uno”, respondió Trump, en referencia a Delcy Rodríguez. También presumió de la buena marcha de las relaciones entre Washington y Caracas. “Nos acaban de dar 50 millones de barriles [de petróleo] diarios”, añadió, a modo de prueba.

Después de ese anuncio, Rodríguez publicó un tuit en el que confirmó una “larga y cortés conversación telefónica” con Trump, “desarrollada en el marco del respeto mutuo”. “Abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros Gobiernos”, escribió la líder chavista, que no ofreció más detalles sobre la llamada ni sobre esos “asuntos pendientes”.

Horas antes, Rodríguez había comparecido en Caracas ante los periodistas por primera vez desde el arresto de Maduro. Fue una intervención sin preguntas. En una breve declaración, aseguró que “Venezuela se abre a un nuevo momento político que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica”.

La presidenta en funciones informó sobre las liberaciones de presos de la que, según dijo, se han beneficiado 406 personas. También trató de desvincular esas excarcelaciones de la intervención estadounidense. Afirmó que se habían iniciado en diciembre pasado, y que fueron ordenadas por el propio Maduro.

“En diciembre de 2025 se había iniciado un proceso de liberaciones de personas privadas de libertad para abrir espacios para el entendimiento, para la convivencia, para la tolerancia”, señaló Rodríguez desde el Palacio de Miraflores. “Ese proceso se mantiene abierto y es justamente lo que hemos venido coordinando con el sistema de justicia en Venezuela”.

Rodríguez no habló en ese momento de ninguna llamada con Trump, pero sí de una reunión con su hermano, el jefe de Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello. Los tres jerarcas del chavismo aparecieron juntos frente a las cámaras, prueba de que los tres se mantienen al mando, después de que Maduro y su esposa Cilia Flores fueran capturados y llevados a Nueva York hace 11 días.

La llamada con la mujer de confianza de Maduro y la inminente reunión con la líder de la oposición venezolana hablan con elocuencia de la doble estrategia a la que está jugando Trump, que pocas horas después de la captura de Maduro aseguró que no veía a Machado lista para dirigir Venezuela.

Esta acude mañana a la Casa Blanca para tratar de hacer valer su idoneidad como interlocutora en el plan de Estados Unidos para tutelar Venezuela y hacerse cargo de su petróleo. También, para descifrar cuál será el cometido que finalmente corresponda a la oposición venezolana, en vista de la primera apuesta de Trump por Rodríguez.