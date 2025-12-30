97.000 postulantes para 2.000 becas: los recortes del Gobierno peruano rompen el sueño universitario de miles de jóvenes

Gabriela Coca Lazo tiene 17 años y sueña con estudiar diseño gráfico en la universidad. Un objetivo por el que trabaja sin descanso, pero que desde hace unas semanas percibe cada vez más lejano. Vive en la provincia de Huarochirí en la sierra de Lima, en un “hogar humilde”, como ella describe. Este año ha sido una de los más de 97.000 jóvenes que han postulado a Beca 18, un programa social y educativo que ofrece apoyo económico para cursar estudios superiores. Los nervios han sido grandes, pero la esperanza también. Hasta que informaron que de las 20.000 becas anunciadas, podían otorgar menos de 2.000, debido a la falta de presupuesto y al cambio de gobierno.

Coca Lazo estudió en un colegio público con carencias de infraestructura y baja calidad educativa. Aun así, para tener alguna oportunidad con Beca 18, decidió prepararse académicamente en los últimos dos años. Ahora, sin embargo, se siente “atravesada por una mezcla de impotencia y tristeza”, cuenta y añade: “Nos dijeron que habría miles de oportunidades, que la educación sería la llave para abrir puertas cerradas por la pobreza y la exclusión”. Pero esa promesa se ha reducido a un mínimo histórico.

Gabriela Coca Lazo, postulante a Beca 18. Cortesía

Beca 18 es una apuesta nacional para hacer la educación superior accesible a jóvenes con alto rendimiento académico en situación de vulnerabilidad o pobreza. A través del programa, los beneficiarios reciben una subvención económica para pagar la universidad y su manutención completa. Se solían entregar 5.000 becas anuales, en 2023 creció a 10.000, y el año pasado a 20.000. Para este año se había ofrecido la misma cantidad. La decisión de apostar por este programa se basa en el impacto tangible: 90% de los chicos que estudian con Beca 18 son la primera generación de su familia en tener estudios superiores y, en cuanto a los egresados, el 70% trabaja en el sector formal.

Sin embargo, este año las promesas del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) y del Ministerio de Educación (Minedu) no estuvieron respaldadas por un presupuesto que cubriera el costo de las nuevas becas, estimado en unos 530 millones de soles (alrededor de 158 millones de dólares). Durante el gobierno de Dina Boluarte, Pronabec anunció la entrega de las 20.000 becas y, tras la convocatoria, cerca de 100.000 estudiantes —una cifra récord— rindieron el examen de postulación. No obstante, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no incluyó los recursos solicitados en la ley anual de presupuesto; y Pronabec continuó con el concurso.

En medio de la negociación presupuestal entre los sectores de educación y economía, en octubre se produjo el cambio de gobierno que complicó aún más el panorama, explica Alexandra Ames, ex directora de Pronabec y quien renuncio en noviembre tras la polémica. Con el nuevo gabinete y faltando pocas semanas para publicar la lista de los preselecciónados, el Minedu informó que solo contaba con 50 millones de soles asignados, monto suficiente para costear menos de 2.000 becas.

Las promesas del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo y del Ministerio de Educación no estuvieron respaldadas por un presupuesto que cubriera el costo de las nuevas becas. Red Nacional de Juventudes del Perú

Una beca que financia decisiones

Beca 18 cubre íntegramente la decisión universitaria de los jóvenes: financia la carrera y la universidad elegidas, además de los gastos de manutención. Para muchos adolescentes en situación de pobreza, es una de las pocas vías de acceso a la educación superior. Al decidir postular, Coca Lazo encontró una academia gratuita para prepararse, de otra forma era imposible pagar las privadas. Kuantum es una academia que ofrece clases sin coste para democratizar el acceso a una educación de calidad, explica su cofundador, Mauricio Santa Cruz (24 años), exbecario del programa. Gracias a Beca 18, pudo estudiar Física en una reconocida universidad privada y mudarse de Huánuco a Lima. Este año, Kuantum apoyó a miles de postulantes con clases virtuales y alrededor de 15.000 estudiantes participaron en sus simulacros.

Santa Cruz tiene contacto con varios de los jóvenes: “Muchos llaman llorando, con frustración y desconfianza”, cuenta. “Dicen: voy a tener que volver a trabajar en la mina o volver a tener regímenes laborales inhumanos, porque lamentablemente la beca ya no es un sueño”, añade. Santa Cruz también es enfático en que los más afectados son los estudiantes de las zonas más alejadas donde la educación no llega a los estándares necesarios. Un primer puesto de un colegio en un tambo rural no compite en las mismas condiciones que un primer puesto en Lima, explica, por lo que la reducción del número de becas limita, aún más, las oportunidades para ellos.

Mauricio Santa Cruz, cofundador de Kuantum y exbeneficiario de Beca 18. Cortesía

La lista de pre seleccionados para Beca 18 debía publicarse el 22 de diciembre. Sin embargo, ante el problema presupuestal, el Minedu, Pronabec y el MEF trabajan para definir cuánto dinero puede asignarse y con qué recursos cuenta el sector educación. Hace unos días la Red Nacional de Juventudes del Perú y otros colectivos realizaron un plantón frente al ministerio y lograron una mesa de diálogo, pero los resultados no fueron concretos. “Es un tira y jala entre el Minedu y el MEF”, dice Anthony Ramos, presidente de la Red. Añade que la exigencia no debería limitarse a que se otorguen más de 2.000 becas, sino a que se cumpla con la cantidad anunciada: “Si se otorgan menos becas, se debe acudir a la Contraloría, porque se trata de un concurso público”.

Un programa exitoso pero insuficiente

Un informe del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (CAPPES) estimó que en 2024 el impacto económico de los becarios egresados al PIB fue de más de 770 millones de soles. Jorge Mori, director ejecutivo del centro, explica que el programa es sumamente exitoso: menos del 1% de los becarios abandonan los estudios. Sin embargo, es crítico con el sistema, porque a pesar del impacto del programa, considera que es insuficiente.

Mori explica que, al tratarse de una subvención que cubre todos los gastos, Beca 18 resulta costosa y alcanza a un número limitado de beneficiarios. Considera que deberían existir otros tipos de becas —con una cobertura económica menos amplia, pero dirigidas a un público mayor— así como sistemas de crédito educativo. Por ejemplo, Beca 18 comprende menos del 3% de matrículas universitarias, mientras que en Chile las becas atienden al 58% de estudiantes, en Costa Rica al 22% y en Colombia los créditos al 11%, según un informe que realizó el CAPPES con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con datos de 2023.

Beca 18 es una apuesta nacional para hacer la educación superior accesible a jóvenes con alto rendimiento académico en situación de vulnerabilidad o pobreza. Red Nacional de Juventudes del Perú

Actualmente, los casi 100.000 postulantes siguen en vilo sobre los resultados del concurso y la cantidad de beneficiarios. El aplazamiento de la lista de preseleccionados de diciembre a enero ha dado cierta esperanza, pero no hay nada establecido. “La confianza está rota”, dice Santa Cruz y se lamenta: “Quienes terminamos la beca tenemos la necesidad de retribuir lo que el Estado ha hecho por nosotros, estamos en agrupaciones, programas sociales proyectos que quieren apoyar”. Pese al desorden, Santa Cruz sigue ayudando a los que sueñan con pisar la universidad.