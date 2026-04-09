Gustavo Petro decreta un tope del 30% para las inversiones de los fondos pensionales en el extranjero

La medida busca incentivar la inversión pública y privada en Colombia con los recursos que regresen al país, pero las AFP advierten que se aumentará el riesgo para los trabajadores

El Gobierno de Gustavo Petro ha firmado un debatido decreto que limita a 30% la cantidad de dinero que los fondos de pensión pueden invertir fuera de Colombia. Actualmente las Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (AFP) tienen invertidos fuera del país, principalmente en los mercados de capitales de Estados Unidos y Europa, cerca de la mitad de esos recursos, lo que hoy equivale a unos 250 billones de pesos (alrededor de 68.400 millones de dólares). El objetivo del presidente es que ese ahorro pensional que regrese se dirija a proyectos de inversión públicos o privados dentro de Colombia.

“El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá promover la creación de un banco de proyectos de inversión”, dice el decreto. “El Ministerio de Hacienda y Crédito Público liderará espacios de articulación con la participación de las AFP, representantes del sector privado y entidades públicas; orientados a identificar, organizar y divulgar información relevante sobre iniciativas de proyectos de inversión”, añade.

El decreto también define un régimen de transición para las AFP, estableciendo un máximo de cinco años para dar cumplimiento progresivamente al tope de 30%. Ordena además a las AFP “remitir a la Superintendencia Financiera de Colombia, para efectos de su seguimiento y supervisión, un plan de ajuste con fines informativos, orientado a la implementación gradual de dicho límite”.

La medida del Gobierno es una versión más moderada de lo que inicialmente proponía el presidente, quien quería que más de la mitad del ahorro pensional en el exterior regresara a Colombia, pero es una propuesta que igual ha sido criticada por las AFP.

“Es una muy mala noticia para los trabajadores colombianos, este decreto que limita la diversificación de los portafolios de ahorro pensional de los trabajadores afectará negativamente la posibilidad de rentabilidad para los ahorros pensionales y aumentará el riesgo. Esto implica menor posibilidad de pensionarse para los colombianos y pensiones más bajas”, comenta Andrés Velasco, presidente del gremio de las AFP, Asofondos, en un intercambio de mensajes.

Hace unas semanas ya había explicado a este periódico que esta propuesta parte de “un diagnóstico equivocado”, porque el problema no es la falta de ahorro en Colombia, sino la débil demanda de inversión en el país, debido a “la incertidumbre política, la escasez de proyectos listos para arrancar y una maraña de trabas prácticas”. “Las AFP están en todos los proyectos posibles [en Colombia]. Y por ley no podemos tener más del 10% en las acciones locales de una compañía. Simplemente no hay dónde poner esa plata”, acotó.

Sin poder diversificar los portafolios, en el exterior, algunos expertos dicen que los fondos se verán obligados a tener una mayor concentración en deuda pública local, o TES. Hoy las AFP tienen cerca del 33% de sus portafolios en TES, muy por debajo del tope legal del 50%.

La Contraloría también advirtió hace unas semanas que, tras un análisis técnico sobre los efectos que traería la medida, “se encontró que una menor rentabilidad de los fondos incrementaría la presión fiscal y podría poner en riesgo la estabilidad del sistema pensional así como la rentabilidad del ahorro pensional”.