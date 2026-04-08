Más subsidios y menos exportaciones: la receta de Petro para contrarrestar el alza de las tasas de interés

El enfrentamiento entre el Gobierno y el Banco de la República por el aumento de las tasas de interés continúa. El presidente Gustavo Petro propuso en la noche de este martes una receta, muy cuestionada por empresarios y economistas, para contrarrestar los efectos del alza de la tasa de interés en 100 puntos hasta el 11,25%. El mandatario planteó varias opciones como subsidiar los fertilizantes para reducir el costo de producción agropecuaria y prohibir las exportaciones de carne bovina, un negocio que en 2025 generó más de 160 millones de dólares.

Durante una alocución, el presidente volvió a atizar el fuego en su batalla contra el Emisor. “Lo que debería hacerse es que el Banco de la República baje la tasa de interés. Como he dicho, la mayoría de su junta es de la oposición”, aseguró, al tiempo que consideró que el incremento de la tasa de intervención solo “beneficia al sector financiero y afecta a los más pobres”. Las cifras de la rentabilidad bancaria muestran que su tesis flaquea. Petro ha defendido en varias ocasiones que la subida de las tasas tiene únicamente un objetivo político, mientras que el director del Banco sostiene que las decisiones se toman únicamente con la meta de contener la inflación.

La guerra comenzó el pasado martes, cuando el Emisor celebraba su reunión mensual para definir la tasa de interés del mes de abril en Colombia. En medio de la junta, Germán Ávila, ministro de Hacienda, se retiró y anunció que el Gobierno no planea volver a ser parte de estas reuniones, pese a que tiene una silla asegurada. “Decidimos retirarnos de la junta del Banco de la República y establecer una distancia significativa entre el Ejecutivo y el órgano, hasta que este último entienda que hay una coherencia con la realidad económica y social del país”, dijo Ávila, en un claro desafío a la independencia del Emisor.

Según la versión del Gobierno, que volvió a defender Petro en su alocución, el alza del precio de los alimentos se debe a un factor externo: la escalada militar en Oriente Próximo de Estados Unidos e Israel contra Irán. Algunos economistas argumentan que el alza del coste de vida también es consecuencia de decisiones internas como el alza del 23% del salario mínimo.

Sabiendo que sus protestas no se harán efectivas, el mandatario decidió pasar a la acción con varias medidas. Por un lado, propuso subsidiar los fertilizantes con el fin de reducir el coste de la producción agropecuaria. A su vez, planteó créditos para el sector y atención en las zonas de emergencia por los fenómenos climáticos. “La prioridad es que la tierra que tiene el fondo público de tierras la tengan los campesinos. Hay que agradecerles porque es el sector que puede sacar la cara por el país en caso de guerra internacional”, afirmó.

Por otro lado, volvió a rescatar una propuesta que ya ha sido muy criticada en el sector empresarial: limitar las exportaciones de productos como los fertilizantes y la carne. “La exportación de carne no puede seguir. Aquí no tenemos excedentes de carne. Al exportar carne a China se sube el precio. Lo importante es que baje el precio de los alimentos”, sostuvo.

Esta propuesta la hizo por primera vez en febrero durante un Consejo de Ministros, y recibió un rechazo generalizado entre economistas y empresarios. La medida, que afectaría a por lo menos 400.000 personas que integran la cadena de valor de la ganadería, no se traduciría de inmediato en un alivio del precio aunque haya más oferta nacional, pero sí podría poner en riesgo miles de empleos y de contratos internacionales. En 2025, Colombia exportó 160,9 millones de dólares de carne de res. China fue el mayor comprador.

Pero Petro fue más allá. El presidente dijo que si estas medidas no tienen los resultados esperados, decretará otra emergencia económica. El Gobierno ya ha dictado tres estados de excepción: el primero en 2023, por la crisis humanitaria y la escasez de agua en La Guajira —que la Corte Constitucional declaró inexequible casi en su totalidad—; el segundo, en diciembre de 2025, para afrontar el hueco presupuestal; y el más reciente, en febrero de 2026, como respuesta a la emergencia invernal que afectó a ocho departamentos del país.

“Quiero advertir: si no funcionan y nos llevan a una crisis económica, por la decisión del Banco de la República, que es lo que quiere, porque no es una medida racional, pues vamos a otra emergencia económica”, advirtió. A su vez, insistió en la posibilidad de presentar una nueva reforma tributaria en el Congreso si la Corte vuelve a suspender los impuestos que propone el Ejecutivo.

La pelea con el Banco central sigue abierta. El 30 de abril, cuando está citada la siguiente reunión de política monetaria de la junta, se verá cómo ha avanzado la mayor ruptura entre el Emisor y un Ejecutivo en la historia reciente de Colombia. Ya habrá noticias sobre sus efectos en asuntos tan diversos como la calificación del riesgo país, el régimen disciplinario del ministro de Hacienda o la confianza en el funcionamiento de las instituciones colombianas.