Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella buscan el respaldo de María Corina Machado

La candidata uribista dice que la líder opositora ya le ofreció su apoyo “para cuidar las elecciones”, mientras el ultra busca desligarse de su pasado como abogado de Alex Saab

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, se ha convertido en una figura clave para la imagen de la derecha colombiana. Los candidatos presidenciales de este espectro político buscan contar con el respaldo de la premio Nobel de la Paz en una carrera en la que gana cada vez más peso la dimensión internacional. En menos de una semana, Machado se reunió —siempre de manera virtual— con la uribista Paloma Valencia y con el ultraderechista Abelardo de la Espriella, los dos aspirantes que compiten por entrar a una casi asegurada segunda vuelta contra el izquierdista Iván Cepeda.

El último en verse con la líder opositora ha sido De la Espriella. El abogado penalista, un outsider de la política, ha informado este martes que durante la conversación con Machado, le planteó “una visión conjunta de reconstrucción democrática en la región”. Según el candidato, la política venezolana fue una inspiración para crear su movimiento, Defensores de la Patria.

“El 28 de julio de 2024, cuando el narcodictador Maduro se robó las elecciones en Venezuela, Machado le probó al mundo el fraude gracias al sistema de defensa electoral que creó. Ese día, previendo lo que quiere hacer [Gustavo] Petro en Colombia, inspirado en ese ejemplo, lancé nuestra propuesta”, ha indicado De la Espriella, agitando una denuncia sin fundamentos de que el presidente colombiano quiere robarse las elecciones. Ni la Registraduría ni los observadores internacionales respaldan estas alegaciones.

Abelardo de la Espriella en Cali, Colombia, el 12 de marzo. MARIANO VIMOS

El encuentro entre De la Espriella y Machado no deja de tener un tinte irónico. Durante cinco años, el penalista fue abogado de Alex Saab, el hombre de origen colombiano que es señalado de ser el testaferro de Maduro y que, cuando estaba aliado a las altas esferas del poder chavista, emprendió una persecución contra la oposición. Aunque el aspirante ha sostenido que rompió su vínculo laboral con Saab cuando supo que era miembro del régimen, su relación sigue siendo un lunar en su campaña presidencial. Con la llamada a Machado, el candidato busca apartarse de esta imagen de cercanía con Saab y acercarse a la oposición venezolana.

El periodista Roberto Deniz, del portal Venezolano Armandoinfo, ha opinado en sus redes sociales que “en términos beisbolísticos (...) De la Espriella le metió un strike a María Corina Machado”. “El ahora candidato presidencial en Colombia aprovecha la imagen de Machado, pero la realidad es que mientras en Venezuela el régimen perseguía opositores, incluida la propia Machado, el señor De La Espriella defendía a su amigo Alex Saab”, ha recordado en una publicación.

El 1 de abril, Machado también se reunió con la candidata del uribismo, Paloma Valencia. La aspirante de la derecha tradicional se encontraba en Popayán, su ciudad natal, en una celebración de la Semana Santa. Sobre el encuentro, dijo: “Agradezco a nuestra heroína María Corina por su llamada de esta tarde. Es muy valioso contar con la colaboración de todo su equipo para cuidar la democracia en Colombia. Su coraje y liderazgo son fuente de inspiración para todos”.

La candidata colombiana Paloma Valencia conversa por videollamada con María Corina Machado. @PalomaValenciaL (EFE)

En una rueda de prensa posterior, Valencia destacó que la líder opositora ha sido “una inspiración” para ella. “[Machado] me ofreció a todo su equipo para que podamos cuidar las elecciones de Colombia”, indicó. En ambas llamadas, la venezolana estaba acompañada de Humberto Villalobos, uno de los seis antichavistas que estuvo asilado en la embajada de Argentina en Caracas durante 14 meses, y Pedro Urruchurtu, director de relaciones internacionales del Partido Vente Venezuela, que encabeza Machado.

No han sido pocas las ocasiones en las que tanto Valencia como De la Espriella han exhortado a que se celebren elecciones en Venezuela, de las que confían que Machado salga vencedora. Cuando el 3 de enero, las tropas estadounidenses detuvieron a Nicolás Maduro y a su esposa, muchos creían que había llegado su momento. Pero este escenario aún parece muy alejado de la realidad: Donald Trump ha legitimado a la presidenta interina, la chavista Delcy Rodríguez, un movimiento que ha descolocado a la oposición venezolana y también a la derecha colombiana.

Ante la previsión de que el mandato de Rodríguez se extienda durante más tiempo, De la Espriella ha dicho que, de llegar a la Presidencia, no se ve “sentado con esa plaga”. Por eso, ha propuesto mantener únicamente una relación pragmática, basada en las finanzas y el comercio internacional, siempre a través de Washington.

En una línea similar se sitúa Valencia. “Yo tengo una lealtad por la democracia que me impide arrodillarme ante los del régimen, así ahora sean pro Estados Unidos”, manifestó en marzo en una entrevista con la agencia Efe. La uribista, que descartó cualquier contacto con el Palacio de Miraflores, explicó que mantendría las fronteras abiertas, un giro de posición con respecto a su excopartidario, el expresidente Iván Duque, que cerró los pasos limítrofes durante su mandato (2018-2022).

El contacto de Valencia con Machado es uno de los pocos que ha tenido la candidata del partido Centro Democrático con referentes internacionales. En contraste, De la Espriella buscado mostrarse con una importante red de políticos ultraderechistas como el presidente chileno, José Antonio Kast, o el español Santiago Abascal (de Vox). El abogado ultra también ha cosechado apoyos en el Partido Republicano estadounidense y se ha reunido con congresistas como Bernie Moreno o María Elvira Salazar, y con funcionarios de la Casa Blanca, como el subsecretario de Estado, Christopher Landau.