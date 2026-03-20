El Consejo de Estado anula el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio

El tribunal encuentra que la funcionaria, muy cercana al presidente Gustavo Petro, no cumple con los requisitos para desempeñar el cargo

El Consejo de Estado ha anulado este jueves el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio. La funcionaria, una figura muy cercana al presidente Gustavo Petro, llegó al cargo en febrero de 2024, tras dirigir el Departamento de Prosperidad Social. El tribunal encuentra que la abogada y activista no cumple con los requisitos para ocupar el cargo al frente de la entidad, encargada de velar por la justa competencia en el ámbito comercial del país y por la protección al consumidor, los datos y propiedad industrial.

Según los demandantes, Rusinque no cursó maestrías o doctorados en áreas relacionadas con las funciones que exigía su cargo, como el derecho comercial, propiedad intelectual, protección al consumidor, fusiones y adquisiciones, protección de datos personales, prácticas restrictivas de la competencia, metrología legal y libre competencia. Argumentan, además, que la funcionaria no tiene una experiencia laboral superior a los 10 años, en los que se ha desempeñado en labores cercanas con el derecho penal, el constitucional y como asesora de relaciones públicas. Ninguna de esas áreas, dicen, tiene que ver con las funciones asignadas a la Superintendencia de Industria y Comercio.

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