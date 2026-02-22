Podcast | ¿Podemos generar energía nuclear en Colombia?
La energía nuclear es una de las más limpias y eficientes en el mundo. En Colombia se han dado algunos pasos para adoptarla, sin embargo, falta mucho para que sea una realidad. ¿Qué hace falta para que podamos generar energía nuclear en Colombia?
Para este capítulo hablamos con Luis Fernando Cristancho, profesor del departamento de física de la Universidad Nacional de Colombia; con el exministro de ambiente, Carlos Costa; con Camilo Prieto Valderrama, director General de la Red Nuclear Colombiana; con la representante a la Cámara María del Mar Pizarro; y con Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica.
