Gustavo Petro en la sede de la OEA, en Washington, el 4 de febrero.

Descarten la tilde. Esto gira alrededor de una conjunción que nos pone a pensar en mundos eventuales, pero nada “sutiles, ingrávidos y gentiles”

Si el gobierno Petro es tan mediocre como dicen sus opositores, ¿por qué el presidente mantiene altas cifras de popularidad en las encuestas?

Si Juliana Guerrero “flota” en irregularidades académicas, cual valla de Wadith en las inundaciones de Córdoba, ¿por qué el ministro de Educación la califica de “víctima”? (Dato: las más recientes cifras oficiales del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, del Ministerio de Educación, indican que la Fundación San José, alma mater de Guerrero, es una de las que puntean en aumento de matrículas, con un +157%).

Si la imputación de cargos, y todo lo que viene, puede generar afectaciones en la acción de Ecopetrol, ¿por qué su presidente, Ricardo Roa, no entra en acción, con una determinación radical sobre su permanencia en el cargo?

Si al día siguiente de las decisiones sobre Guerrero y Roa en Fiscalía varios pasquines digitales aseguraban que el esposo de la fiscal Luz Adriana Camargo apoyaba a De la Espriella, ¿por qué los juiciosos pensadores de la izquierda no cayeron en la cuenta de la “coincidencia” y, en cambio, avivaron la desinformación?

Si, como sostiene el presidente, el daño a su gestión se debe a la desinformación, ¿por qué no busca un terapeuta que lo ayude a alejar el dedo de las redes sociales? (Las citas en EPS están demoraditas, eso sí).

Si Abelardo ha sostenido reuniones fructíferas con líderes de partidos tradicionales, ¿por qué tres de ellos tienen acuerdos para una encuesta que definirá sus apoyos poco después de la consulta?

Si la consulta es una valiosa medición de fuerzas y sentires políticos, ¿por qué algunos “cacaos” están pidiendo a su gente que no la voten?

Si el señor Pajarito es un profesional de tanta altura, ¿por qué se encogió, casi al tamaño de un renacuajo?

Si la cosa estaba tan “dura”, ¿por qué se presentaron en la Casa Blanca con un libro de pasta “blanda”?

Si varios candidatos tienen “clara” la situación de que no lograrán considerables votaciones presidenciales, ¿por qué insisten en ir directo a primera vuelta?

Si Juan Fernando Petro mide 1.68, ¿por qué tiene una sombra tan larga?

Si la disciplina del Centro Democrático es tan sólida, ¿por qué la gente allí se rebela hasta con el marido incluido en el motín?

Si la chef Leonor Espinosa quiere llegar a la Cámara de Representantes para defender al gremio de la gastronomía, ¿por qué ninguno de sus colegas la respalda públicamente?

Si los alcaldes de Córdoba, cuyos municipios están bajo las aguas, deberían ser escuchados, ¿por qué les tiraron la puerta en la cara en el consejo de ministros?

Si el carrerón para firmar contratos antes de la vigencia de la Ley de Garantías fue del gobierno nacional, ¿por qué el récord en ese sentido lo tuvieron varios entes territoriales?

Si “estamos mejor en salud”, ¿por qué el gran indicador positivo del presidente es algo tan anodino como la histeria de los empresarios?

Si Benedetti no da un paso sin “consultar” al apolítico san Charbel, ¿por qué hay tensión de lo que podría pasar con Armando, si es que está armando campaña para la alcaldía de Barranquilla?

Si la ministra Yannai Kadamani tiene por norte la cultura, ¿por qué no pedirle a ella, y a su familia, que practiquen la cultura de la transparencia en contratación estatal?

Si la esencia del periodismo es revelar, ¿por qué hay quienes encuentran natural que la Fiscalía ordene a Noticias RCN no divulgar una información cuya reserva se descuidó en escenarios judiciales?

Si el presidente sigue tan preocupado por la transparencia de las elecciones y el rol de la Registraduría, ¿por qué no presenta las respectivas denuncias, con el debido material probatorio, ante las entidades competentes?

Si lo que canta Bad Bunny es indescifrable, ¿por qué todos entendimos lo que dijo?

***

Retaguardia. Como planteó Roy Barreras en la Luciérnaga, sobre la encuesta AtlasIntel: “Si yo tengo 0.3%, ¿de qué se preocupan, por qué tanto alboroto? ¿Cuál es la izquierda que voy a dividir si tengo cero?”.

Retaguardia 2. Dato: según la mitología griega, quien miraba a una gorgona quedaba… ¡petrificado!