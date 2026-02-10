Venezuela libera al trabajador humanitario colombiano Manuel Tique

Las autoridades de Venezuela liberaron al trabajador humanitario Manuel Tique, uno de los colombianos que seguían detenidos en el país vecino, informó este martes el Consejo Danés para los Refugiados (DRC), la organización para la que trabaja, y confirmaron fuentes diplomáticas a este periódico. El ingeniero de 33 años había sido detenido en septiembre de 2024, cuando viajó al estado de Apure para una capacitación laboral. Las autoridades chavistas lo señalaron sin fundamentos de “reclutador de paramilitares” y “mercenario”. Fue entregado en Cúcuta, la principal ciudad colombiana sobre la frontera, y posteriormente trasladado a Bogotá, donde se reencontró con sus familiares y se someterá a exámenes médicos.

“Desde el Consejo Danés para Refugiados recibimos esta noticia con profundo alivio”, anunció a primera hora de la mañana en sus redes sociales el DRC. Antes había denunciado que su detención fue arbitraria, que no tuvo acceso a abogado ni asistencia consular, y solo pudo comunicarse en una ocasión con su familia. “Luego de 17 meses de detención en Venezuela, Manuel Alejandro, un trabajador humanitario colombiano, regresa a casa”.

Tique se suma a los 17 presos colombianos que fueron liberados el pasado octubre en el estado venezolano de Táchira, hasta donde se desplazó entonces la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, para recibirlos. Sin embargo, las autoridades de ese país calculan que una veintena de colombianos permanece en cárceles venezolanas, a la espera de verse beneficiados también ellos por el proceso de excarcelaciones anunciado por las autoridades de la República Bolivariana, ahora bajo el mando de la presidente encargada, Delcy Rodríguez.

Los casos de los colombianos se enmarcan en la represión desatada después de las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro se autoproclamó ganador a pesar de que la oposición demostró, con actas electorales en la mano, que perdió por un amplio margen frente a Edmundo González. Después de que el heredero de Hugo Chávez se posesionó en enero del 2025, en medio del repudio de la comunidad internacional, además de la persecución contra sus propios ciudadanos, el régimen detuvo de manera arbitraria a decenas de extranjeros a los que acusó sin pruebas de querer desestabilizar el orden público y planear “acciones terroristas”. Varios de ellos, de distintas nacionalidades, han sido liberados desde que militares estadounidenses capturaron el 3 de enero a Maduro, acusado de delitos relacionados con narcoterrorismo en Nueva York.

Los familiares de los colombianos presos en Venezuela se han organizado y han convocado varias manifestaciones, incluso en plena Plaza de Bolívar, en el corazón de Bogotá. Más allá de las circunstancias particulares, insisten en que son personas inocentes, sin ningún tipo de antecedentes, que fueron privadas de la libertad en abierta violación de sus derechos humanos, separadas de sus familias, sin debido proceso, sin derecho a una defensa, ni visitas consulares o familiares. Le reclaman al Gobierno de Gustavo Petro una intervención diplomática para lograr la liberación de sus allegados.

“Recibimos muy felices la noticia”, manifiesta por teléfono Viky Latorre, esposa de Martín Emilio Rincón, un palmicultor de 57 años que cruzó la frontera desde Arauca para ver unas tierras, en septiembre de 2024, con todos sus documentos en regla, y se encuentra detenido desde entonces, señalado de terrorismo. “Eso es una luz de esperanza frente a la liberación de todos los colombianos. Sorprendida de que solamente haya sido un colombiano. No sabemos de qué se están valiendo, o cuál es la teoría para que solamente hubiera sido uno, y no todos los que están allá. Hemos sabido de nuestros familiares por los liberados, siempre nos han buscado y nos han dado esa esperanza de que están con vida”, relata.