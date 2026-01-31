Gustavo Petro elige a Jorge Iván Cuervo como ministro de Justicia de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha elegido a Jorge Iván Cuervo como nuevo ministro de Justicia, en reemplazo de Andrés Idárraga, quien ocupaba el cargo de manera interina y es secretario de Transparencia de la Presidencia desde inicios del mandato. La cartera fue dirigida hasta octubre pasado por Eduardo Montealegre, con cuya renuncia quedó sin un ministro en propiedad. En noviembre, el presidente Petro había elegido a César Julio Valencia Copete para ocupar el cargo, pero el jurista declinó el nombramiento aduciendo motivos de salud. Primero

La llegada de Cuervo ocurre en un momento de tensiones dentro del Gobierno, luego de que Idárraga acusara al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, de dar la orden de espiarlo con el software israelí Pegasus, que fue detectado a través de un análisis forense que pagó particularmente. Según el exministro de Justicia, las interceptaciones se dan por sus denuncias de corrupción en las Fuerzas Militares. Sánchez se ha defendido y ha negado cualquier implicación con interceptaciones. La denuncia llegó hasta la Casa de Nariño y el presidente Petro se reunió con ambos funcionarios para escuchar los señalamientos de fuego amigo.

Cuervo es abogado de la Universidad Externado de Colombia. Tiene una especialización en Derecho Público por la misma casa de estudios y otra en Política Social por la Pontificia Universidad Javeriana. Cursó, además, una maestría en Gestión y Políticas Públicas en la Universidad de Chile. Es profesor de su alma mater, especializado en Derecho Público, ha sido investigador y columnista, y ha trabajado en diversas entidades del Estado como la Procuraduría General de la Nación, el propio Ministerio de Justicia, la Consejería Presidencial para Derechos Humanos y la Veeduría Distrital de Bogotá. Es conocedor de la adminsitración autónoma de la Rama Judicial.

Todos los ministros de Justicia de Petro provienen del Externaod, una universidad privada de raigambre liberal que ha servido de principal semillero de las altas cortes colombianas desde hace casi un siglo y en la que estudió el propio presidente, aunque en la Facultad de Economía. El nuevo minsitro hereda varios retos en su cartera. De un lado, del Minsiterio dependen las entidades encargadas de las cárceles del país, que enfrentan una violencia permanente contra sus guardianes, recientemente ejemplificada en el asesinato del hijo de la prisión de la ciudad de Neiva. De otro, es el encagrado de la política de drogas, un asunto de muy alta sensibilidad política en la relación bilateral con Estados Unidos, que tendrá un episodio trascdendental el próximo martes, con la visita de Petro a Donald Trump en la Casa Blanca.