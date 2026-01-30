Mireille Fanon, activista anticolonial: “María Corina Machado es fascista y punto”

La jurista francesa, experta sobre racismo e hija del reconocido teórico Franz Fanon, cancela sus eventos en el Hay Festival de Cartagena por la participación de la opositora venezolana

Quienes fueron este viernes a escuchar a Mireille Fanon, en el Hay Festival de Cartagena, no tenían previsto que una charla sobre antirracismo sería sobre María Corina Machado, la líder de la oposición de Venezuela. La jurista y activista francesa, conocida también por ser la hija del psiquíatra y teórico anticolonial Frantz Fanon, viajó a Colombia para hablar junto al analista camerunés Sani Ladan. Pero, una vez en el escenario, anunció que prefería leer un manifiesto y despedirse. “Supe, con consternación, que María Corina Machado también fue invitada a este festival”, leyó de su texto. Por eso mismo, dijo, cancelaría su charla y su participación en otros eventos, y no respondería a preguntas del público. Se puso de pie, salió con una sonrisa del escenario donde la miraban más de cien personas, y se fue entre aplausos. Pocas horas después está agendada una entrevista, vía digital, a Machado.

El manifiesto de Fanon critica firmemente la simpatía de la opositora venezolana al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. “Ella abiertamente, en octubre del 2025, dejó en claro que no le molestaba el genocidio en Palestina”, dice el texto. Machado acababa de recibir el premio Nobel de Paz, habló por teléfono con el israelí, y le dijo que apoyaba los planes de paz de Trump para la región. Netanyahu anunció entonces que Machado le trasmitió su apoyo a las acciones de Israel. “¿Qué hacer cuando se invita a alguien que rompe todos los tabús humanos y no tiene respeto por los otros? ¿Cuándo solo respeta la supremacía blanca y el sistema colonial y colonialista que la acompaña?”, continúa el manifiesto de Fanon. “¿Cómo puede alguien recibir el Premio Nobel de Paz y hacer esos comentarios? Desde un punto ético y moral, ella debió rechazarlo", continuó. “¿Porqué invitar a una persona tan radicalmente en la extrema derecha?”, vuelve Fanon sobre Machado. Para la jurista francesa, la venezolana “se condena a sí misma a ser su propia verduga”. Recordando las palabras de su padre, recuerda, que “los esclavistas no solo buscan eliminar al otro, sino humillarlos”.

A pocos metros del centro de convenciones de Cartagena donde abandonó su charla, Fanon (Paris, 1948) habla con EL PAÍS sobre su decisión. “María Corina Machado es la posibilidad de hablar de otra cosa, del fascismo”, dice. “Y María Corina es fascista, punto”.

Mireille Fanon, en Cartagena, el 30 de enero. Diego Cuevas

Pregunta. Cuatro escritores latinoamericanos anunciaron hace un mes que no vendrían al festival en protesta a la invitación Machado. ¿Por qué vino hasta acá?

Respuesta. Yo también quería hacer una declaración. Decidí viajar después de hablar con unos amigos colombianos y con personas de la Fundación Franz Fanon [que Mireille preside], que me dijeron “mejor ve, porque no muchos van a decir en Cartagena lo que vas a decir”.

P. ¿Qué es lo que más le molesta de la posición de María Corina frente a Gaza y Trump?

R. Ella afirmó en octubre que apoyaba completamente al Estado de Israel, que apoyaba el genocidio, y uno no puede ignorar eso ni que Donald Trump se comporta como un fascista. Ir hasta Estados Unidos a rendirle pleitesía, intentar darle su premio Nobel, me parece humillante, degradante, y prueba que ella piensa como él, que ella está con la extrema derecha, que ella defiende el derecho a dominar, a tomarse lo que sea y como quiera.

P. Compara ese evento a otro icónico

R. Cuando quieres hacer un regalo, debes saber bien a quién. Si ella hubiera sido inteligente, hubiera visto que el Nobel de literatura Knut Hansum le ofreció el suyo a Joseph Goebbels, que todos sabemos quién es, un antisemita fascista, así que hacer lo mismo es un símbolo extremo. María Corina Machado no lo hizo por ser amable, lo hizo porque está de acuerdo con Donald Trump, es claro.

P. ¿Por qué dijo que ella está alienada?

R. Ella fue a jurarle lealtad a Trump, como si él fuera el salvador del mundo, a pesar de que este había dicho que, aunque ella es muy amable, no tiene el respeto en Venezuela [una declaración del 3 de enero, tras la captura de Nicolás Maduro]. Aun así, ella tiene esa necesidad de hacerse reconocer por él. Sabe que, para existir en Venezuela, tiene que perpetuar la narrativa de que Maduro es un narcotraficante. Ella se siente alienada, pero juega a la alienación. No piensa en las sanciones a las que Estados Unidos sometió a su país, no lo cuestiona.

P. Entiendo en su mensaje que la llama una persona colonizada y colonizadora

R. Ella juega a los dos bandos. Para Trump, ella no existe realmente. En los hechos, ella es colonizada por Trump, pero ella espera ser la colonizadora del pueblo venezolano. Ella se equivoca, porque el sistema capitalista e imperialista utiliza a la gente cuando los necesita en un lugar, y los bota cuando ya no son necesarios. Ella juega ese juego, que es un juego contra ella misma, porque un día la usan y la botan al día siguiente.

P. Critica en su manifiesto el éxtasis de Machado cuando vio que Maduro fue capturado por Estados Unidos. Pero fue una felicidad de muchos venezolanos, no solo ella. ¿Cómo lee esa alegría?

P. Me pareció una felicidad corta, duró poco. Me parece normal, hay una frustración legítima en Venezuela. No voy a decir que todo fue color de rosa con Maduro, ellos también tomaron decisiones económicas de las que se deben hacer responsables. Pero su Gobierno hizo programas de educación, de vivienda, intentó sacar de la pobreza a millones de personas. A la gente se le olvidan las sanciones económicas de Estados Unidos desde hace años a Venezuela, y que desde entonces la población sufre. Veo muchas similitudes con Haiti, cuando Francia le impuso una deuda ilegal al país, y el presidente exigió a los campesinos pagarla. Hubiera podido ser el país más rico del Caribe, pero muchos campesinos optaron por irse. Así obran los imperialistas americanos hoy en día en otras partes.

P. ¿Con sanciones económicas?

R. Sí.

P. Al salir del recinto, alguien en el público preguntó al moderador si deberíamos entender su manifiesto como un apoyo a Maduro

R. No, no defiendo a Maduro, como presidente me parece que toda persona que ha tenido poder tiene mucho por responder. Mi posición es apoyar al pueblo de Venezuela, que es al final quien paga el precio de todo lo que pasa. Yo solo quiero denunciar un acto ilegal en el derecho internacional, el secuestro de Maduro, y apoyar al pueblo venezolano que pelea por su soberanía y su autodeterminación.

P. ¿Qué opina de quienes dicen que es mejor venir al festival a debatir con Machado que no asistir?

R. No sé si algunos de quienes dicen eso están de acuerdo con ella. Hay mucha ambigüedad en Colombia, donde la invitaron: acá los blancos han dominado siempre y defienden a su casta más que al pueblo colombiano. Creo que Machado no defiende al pueblo de Venezuela, defiende a su casta, la casta blanca que puede vivir en el extranjero. No defiende a los migrantes a los que ICE está persiguiendo en Estados Unidos, por ejemplo.

P. Usted formó parte de un grupo de expertos de las Naciones Unidas en temas para afrodescendientes ¿Ve el fin de las Naciones Unidas cerca?

R. ¿Que si está muerto ese sistema? Sí, sin duda. Pero una cosa es ver la muerte de alguien, y otra muy distinta es ver que esa muerte se acerca cuando uno quiere mantener a esa persona con vida. Sin el régimen de las Naciones Unidas, sin regular las fuerzas, vamos a caer en la ley de la jungla, en una lejano oeste donde Trump no es el sheriff sino el jefe de una banda de criminales, un gangster. Necesitamos esa regulación, el derecho internacional lo permite, pero el sistema capitalista no quiere ser regulado por derechos que vendrían a cuestionar su poder. Naciones Unidas fue incapaz por años de hacer respetar los derechos de los pueblos frente al capitalismo: ocurrió en Chile, cuando no pudo defender a los mapuches a los que los latifundistas mataron y les quitaron la tierra. No creo que debamos decir que entonces no necesitamos a Naciones Unidas, sino pedirle que se reforme. La solución que nos quede a toda la humanidad no puede ser la ‘Junta de Paz’ [que creó Trump], que en realidad es la Junta de la Guerra. Esos países en esa Junta son los que pueden armar una tercera guerra mundial.

P. Su padre dejó una obra enorme sobre el colonialismo en tiempos de la descolonización. ¿Qué cree que leería él en este momento?

R. He pensado en el momento en el que él, en tanto médico, renunció a su trabajo en el Ministerio de Salud. Dijo que no podía sanar la psique de las personas en una sociedad que la destruía sistemáticamente. Para sanar a las personas hay que primero sanar a la sociedad, algo que no ha cambiado en estos años. La sociedad capitalista produce mucha violencia, destruye al ser, y si uno quiere sanar las consecuencias de eso, debemos cambiar el sistema. El sistema capitalista, que está acá desde hace siglos, cada vez nos trae peores cosas. Ahora solo tenemos una opción y es buscar una alternativa. ¿Cuál? No tengo idea, pero debemos pensarla si queremos volver a tener esperanza y amor.