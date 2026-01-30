Inter Miami - Atlético Nacional: horario y dónde ver el regreso de Messi a Colombia

Lionel Messi volverá a pisar una cancha en Colombia. A diferencia de sus visitas anteriores, con la albiceleste y enmarcadas en el ambiente hostil de las eliminatorias mundialistas, esta vez el escenario será festivo: se trata de la primera visita al país del Inter de Miami, el club de fútbol estadounidense dirigido por Javier Mascherano que aterriza en Medellín para medirse al Atlético Nacional este sábado, como parte de su gira de partidos amistosos por Sudamérica.

El Inter se presenta en el Estadio Atanasio Girardot como vigente campeón de la MLS y con la mira puesta en retomar nivel competitivo antes del inicio de la temporada 2026, que en la liga estadounidense arranca a finales de febrero. A pesar de que se trata de un partido de exhibición, la expectativa para ver al crack argentino y otras figuras de talla mundial como Luis Suárez y Rodrigo de Paul ha crecido en los días previos a la llegada del Inter a Medellín. A sus 38 años y luego de conquistar la anhelada Copa del Mundo en Qatar 2022, el ‘10’ disfruta del ocaso de su carrera en Miami dosificando esfuerzos con la mira puesta en su última gran competición a nivel selección, el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá del próximo verano. De ahí que la visita del Inter a Medellín se presente como la última oportunidad para ver a Messi pisando una cancha de fútbol en Colombia.

En Perú, la primera parada de la gira sudamericana del Inter, Messi arrancó como titular y jugó durante 63 minutos contra el Alianza de Lima antes de ser sustituido. El encuentro terminó con un 3-0 a favor de los locales. Una semana después del duelo ante Nacional, Messi y compañía cerrarán su gira ante el Barcelona de Guayaquil en Ecuador.

Horario, boletas y dónde ver el Inter Miami - Nacional

El partido está programado para disputarse el sábado 31 de enero a las 17.00 (hora de Colombia) en el Estadio Atanasio Girardot. El duelo se transmitirá en vivo a través de la señal de Canal RCN. El amistoso obligó a la Liga Dimayor a posponer de forma indefinida el encuentro entre Nacional y Junior de la jornada 3, pactado originalmente para disputarse el 30 de enero a las 19.00 horas. Las entradas van desde los 500.000 pesos en la tribuna sur alta, hasta los 2.600.000 millones en la zona platino y se pueden comprar a través de Tribunaverde, la plataforma oficial de boletería del Atlético Nacional.