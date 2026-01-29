Lo que se sabe del caso de las frambuesas envenenadas con talio: el arresto de Zulma Guzmán en Londres y el avance de su extradición

La principal sospechosa del asesinato de dos menores en Bogotá fue capturada tras activarse la notificación de Interpol, mientras la Fiscalía colombiana avanza en el proceso de extradición y arroja nuevas pruebas

Las pesquisas por el asesinato de dos menores de edad en Bogotá tras el consumo de frambuesas envenenadas con talio, ha registrado un nuevo giro con la captura de Zulma Guzmán Castro en Londres. El caso que conmocionó al país desde abril de 2025 ahora avanza en el ámbito judicial internacional, mientras la Fiscalía consolida nuevas pruebas clave.

El arresto de Zulma Guzmán en Londres

La principal sospechosa del crimen fue arrestada en Londres, Reino Unido, en diciembre de 2025. La detención se ha producido dos semanas después de que la Fiscalía emitiera una orden de captura contra Guzmán y tramitara una notificación roja de Interpol para ubicar a la sospechosa, quien tuvo una relación afectiva con el padre de una de las menores asesinadas.

La mujer de 54 años fue detenida por la policía de Londres luego de que se lanzara al río Támesis el pasado 16 de diciembre. Guzmán Castro fue hospitalizada y, tras recibir el alta médica, inició su procedimiento de captura y extradición.

El proceso de extradición

Guzmán Castro será presentada ante el Tribunal de Westminster para notificarla del inicio formal del trámite de extradición. El organismo ha señalado que Colombia ya cumplió con todos los requisitos legales y diplomáticos exigidos, y que el Reino Unido ha confirmado la recepción del requerimiento.

Previamente, el 23 de diciembre de 2025, el Juzgado 69 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá había publicado un edicto emplazatorio en el que notificaba a la economista de que era requerida por el delito de homicidio.

El crimen de las frambuesas envenenadas

Los hechos se remontan a la tarde del viernes 4 de abril de 2025, cuando tres estudiantes del colegio Los Nogales se reunieron a preparar galletas en la vivienda de una de ellas, hija del financiero Juan de Bedout, al nororiente de Bogotá. Dos menores, de 13 y 14 años, la hija de de Bedout y una de sus amigas, murieron horas después de consumir frambuesas contaminadas con talio, un metal altamente tóxico, sin olor, color ni sabor.

El veneno, que se puede absorber por vía digestiva, respiratoria o cutánea, se acumula en el cuerpo y provoca daños en órganos vitales, alteraciones neurológicas y consecuencias cardiovasculares. Un joven de 21 años, dijo de de Bedout, también resultó intoxicado, aunque pronto quedó fuera de peligro. La tercera menor, otra de las invitadas esa tarde, permanece en proceso de recuperación fuera del país debido a la gravedad de las lesiones.

La entrega de las frambuesas en el domicilio y la evidencia en video

Las cámaras de seguridad del edificio donde ocurrió la entrega del paquete se han convertido en una pieza central de la investigación. De acuerdo con un material revelado por Noticias RCN, las grabaciones muestran que el 3 de abril de 2025, a las 7.18 de la noche, una mujer recibió las frambuesas como si se tratara de un domicilio común.

El video muestra intentos previos de entrega fallidos y la insistencia para que el paquete fuera recibido. El domiciliario declaró que recibió mensajes desde un número distinto al del pedido original, ofreciéndole una recompensa económica por completar la entrega. Al día siguiente, se registró un pago bancario por 12.000 pesos, que para los investigadores correspondería al pago prometido.

El dictamen de toxicología

La investigación incluye un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que confirma altas concentraciones de talio en las frambuesas consumidas por las menores. El dictamen descarta la presencia de sustancias tóxicas en otros alimentos analizados, como galletas y café.

Según el documento, las frambuesas bañadas en chocolate presentaban concentraciones superiores a 20 miligramos por litro. Asimismo, en las muestras del contenido gástrico se ha encontrado talio en una concentración superior a los 20 miligramos por litro, según señala el documento forense.

Los últimos avances de la investigación

La Fiscalía ha determinado que Guzmán Castro salió de Colombia pocos días después del crimen, el 13 de abril de 2025, con destino a Argentina, y que contaba con dos pasaportes. El rastreo de llamadas vinculó la coordinación del envío del domicilio con una línea telefónica de Argentina que pertenecería a la sospechosa, aunque habría estado en Colombia al momento de los hechos.

Tras su captura en el Reino Unido, se prevé avanzar en la imputación de cargos por homicidio y tentativa de homicidio, sin descartar otros delitos relacionados con el caso, mientras se resuelve el proceso de extradición.

