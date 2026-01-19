La Fiscalía de Colombia imputará cargos al encargado de la protección de los altos funcionarios por omisiones en el magnicidio del senador Miguel Uribe

Este lunes se conoció que un fiscal en Bogotá radicó una solicitud de audiencia para imputar cargos al director de la Unidad Nacional de Protección en Colombia (o UNP), Augusto Rodríguez, uno de los amigos más cercanos del presidente Gustavo Petro. El fiscal le señala como “presunto responsable del delito de prevaricato por omisión”, por no garantizar debidamente la seguridad del senador opositor Miguel Uribe Turbay, asesinado en junio del año pasado cuando hacía campaña en la capital colombiana como precandidato presidencial. El fiscal considera que Rodríguez “no habría atendido los llamados de protección y de mejorara del esquema de seguridad del precandidato“. La diligencia se realizará el próximo 11 de febrero.

La imputación hace eco de una denuncia de la familia del exsenador, que el año pasado reiteró ante un juez que la seguridad del político de derechas era muy frágil a pesar de que este recibía amenazas constantemente. “Hubo mezquindad por parte de esa entidad respecto de su seguridad”, dijo el abogado de la familia días después del atentado, cuando Uribe Trubay se mantenía con vida en una undiad de cuidados intensivos. “Presentamos una denuncia penal contra el director de la UNP, esto conforme a que durante 2025 hicimos más de 23 solicitudes de reforzamiento de protección, la última se presentó el 5 de junio del presente año. En estas solicitudes se establecía por qué al senador y precandidato presidencial se le debía dar la protección adecuada“, añadió. Tras el ataque, varios candidatos presidenciales congelaron sus recorridos para exigir mayor protección antes de los comicios que ocurrirán a mitad de este año.

Rodríguez, por su lado, ha negado cualquier negligencia de su parte, y ha dicho que el senador tomó decisiones que aumentaron su riesgo. "El doctor Miguel Uribe contaba con un esquema de protección robusto, un poco superior al de otros parlamentarios: cuatro policías y tres escoltas de la UNP. Sin embargo, tomó decisiones que debilitaron su seguridad y que fueron equivocadas", dijo el año pasado a EL PAIS. “Él decide, junto con su jefe de seguridad, fraccionar el esquema de protección y extenderlo a su familia. Ordena que unos hombres se queden con su familia y otros con él. Eso no se debe hacer”, explicó. “Tomó otra decisión que también fue inadecuada. Los escoltas deben descansar por lo menos un día a la semana, y para eso la UNP dispone de una persona fresca y descansada que cubre los relevos. Pero él no aceptó ese apoyo.Prefirió que los escoltas se rotaran entre ellos, lo que implicaba que siempre había como mínimo una persona menos, y se negó a que cubriéramos ese faltante", añadió.

La Fiscalía ha avanzado en la captura de varios de los autores materiales del crimen, y ha apuntado a la disidencia de las extintas FARC conocida como Segunda Marquetalia, que lidera Iván Márquez, como presunto autor intelectual de un delito que sacudió al país. La discusión sobre la responsabilidad del Estado en la protección al candidato había estado frenada, hasta esta noticia.

Rodríguez es un amigo de vieja data del presidente Petro, con quien militó en la extinta guerrilla del M-19. El político de izquierdas lo ha defendido en varias ocasiones. Recientemente, un congresista de ultraderecha, Miguel Polo Polo, tuvo que retractarse públicamente por decir que las manos de Rodríguez estaban implicadas en el magnicidio (“Rectifico que no me consta que el señor Augusto Rodríguez tenga, de manera directa, las manos manchadas de sangre por la muerte del senador Miguel Uribe”, dijo), Petro comentó la publicación en su cuenta de X. “¿Cómo así? No sé llenaba la boca diciendo que Augusto Rodríguez, de la UNP, estaba comprometido en la muerte del senador Uribe Turbay y ahora tienen que retractarse?“, escribió el presidente. Ahora la Fiscalía no dice que Rodríguez sea un autor material, pero que quizás tuvo un rol clave ese día del magnicidio por no hacer lo suficiente para asegurar la protección de quien era uno de los senadores más visibles de la oposición.