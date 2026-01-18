Ir al contenido
_
_
_
_
América Colombia
PODCAST

Podcast | ¿En qué momento el celular dejó de ser una herramienta y se convirtió en una adicción?

Se calcula que cerca del 48% de la población mundial sufre de adicción al celular

Roberto Pombo
Bogotá -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Se calcula que cerca del 48% de la población mundial sufre de adicción al celular. En un mundo donde los teléfonos inteligentes se convirtieron en una necesidad, la situación no parece mejorar. ¿Los celulares van a ser reemplazados por otros dispositivos?

Para este capítulo hablamos con Carolina Gamboa de Ghiretti, entrenadora de transformación conductual; con Rocío López, docente investigadora de la Universidad Javeriana; con el profesor Kemel Ghotme, neurocirujano pediatra e investigador en neurociencias de la Universidad de La Sabana; con Andrea Lafaurie, docente investigadora del departamento de Educación de la Universidad del Norte; y con Santiago Pinzón, vicepresidente de transformación digital de la ANDI.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Podcast de Roberto Pombo de Prisa Media

Podcast | ¿Cómo recuperar la atención de un lector en fuga?

Roberto Pombo | Bogotá

Los mejores ‘podcast’ en español de 2025

Héctor Llanos Martínez | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_