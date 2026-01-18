Podcast | ¿En qué momento el celular dejó de ser una herramienta y se convirtió en una adicción?
Se calcula que cerca del 48% de la población mundial sufre de adicción al celular
Se calcula que cerca del 48% de la población mundial sufre de adicción al celular. En un mundo donde los teléfonos inteligentes se convirtieron en una necesidad, la situación no parece mejorar. ¿Los celulares van a ser reemplazados por otros dispositivos?
Para este capítulo hablamos con Carolina Gamboa de Ghiretti, entrenadora de transformación conductual; con Rocío López, docente investigadora de la Universidad Javeriana; con el profesor Kemel Ghotme, neurocirujano pediatra e investigador en neurociencias de la Universidad de La Sabana; con Andrea Lafaurie, docente investigadora del departamento de Educación de la Universidad del Norte; y con Santiago Pinzón, vicepresidente de transformación digital de la ANDI.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.