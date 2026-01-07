Colombia registra tres masacres en la primera semana del 2026

Diez personas han sido asesinadas en apenas seis días de 2026. La primera masacre, contra tres mujeres, ocurrió el 3 de enero en el departamento del Cauca, al suroccidente del país, en el municipio de Santander de Quilichao. Luego, el 6 de enero, se registraron las siguientes dos tragedias. Una en el nordeste antioqueño, cuando tres cuerpos integrantes de la misma familia y uno adicional, sin identificar todavía, fueron encontrados en municipios vecinos. El mismo día, al otro extremo del país, en Norte de Santander, tres hombres fueron asesinados a tiros en una vía cerca de la capital fronteriza de Cúcuta. Los datos fueron reportados por la oenegé Indepaz, que desde hace años hace un seguimiento cuidadoso a estos eventos violentos en el país. En el mismo periodo del 2025, de acuerdo a Indepaz, no se reportó ninguna masacre. La organización contabilizó 78 masacres en total en 2025. La cruenta situación humanitaria, sin embargo, ha quedado relegada en el debate nacional porque la atención ha estado centrada en el ataque de Washington a Caracas.

Aunque los hechos aún están por esclarecerse, la primera masacre en el Cauca dejó como víctimas a tres mujeres conocidas entre sí, dos de las cuales fueron asesinadas en el funeral de la primera de ellas, en Santander de Quilichao, uno de los puntos neurálgicos para el conflicto armado en el suroccidente del país. Allí hay una permanente disputa entre diferentes estructuras armadas ilegales, principalmente las disidencias guerrilleras de alias Iván Mordisco, enemigo principal del presidente Gustavo Petro. En el caso de las otras dos masacres, tampoco se conoce aún quiénes habrían sido los perpetradores, pero sí se sabe qué ocurrió en zonas con enorme control, por un lado, del Clan del Golfo en el caso de Antioquia y del ELN en el caso de Norte de Santander.

Hasta el momento, pese a que el presidente Gustavo Petro ha estado muy activo en redes sociales e incluso convocó manifestaciones “a favor de la soberanía” este miércoles, en respuesta a las amenazas de Donald Trump en su contra, ni él ni ningún otro miembro de su gabinete se han pronunciado al respecto sobre las tres masacres. Ha sido la Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, quien ha estado al frente de estos hechos cada vez más recurrentes con un año electoral en ciernes, un ejército volcado a atender la frontera con Venezuela y un ejecutivo enfocado en hacerle frente a las amenazas de Trump.

En Colombia, a inicios del año pasado, sí hubo un hecho violento que marcó la agenda en el primer trimestre del año. Ocurrió un auge del conflicto en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, que vivió todo el año en enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias guerrilleras de alias Calarcá. Solo el año pasado esa crisis desplazó a 87.000 personas. Ni los festejos familiares tradicionales lograron amilanar la situación que ha persistido y ya deja al menos 300 personas desplazadas en lo corrido de 2026. “Alertamos sobre el escalamiento de la crisis humanitaria en el Catatumbo en los últimos días. Las confrontaciones armadas han generado más de 300 personas desplazadas, cierre de vías, presencia de artefactos explosivos, bloqueo a misiones médicas y graves afectaciones a la población civil”, denunció la oenegé Vivamos Humanos.