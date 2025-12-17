Fitch Ratings hunde los bonos de Colombia en el terreno especulativo

Colombia profundiza su condición de deudor riesgoso ante los mercados internacionales. Fitch Ratings rebajó este martes la calificación de sus bonos soberanos en moneda extranjera de ‘BB+’ a ‘BB’ con perspectiva estable, y dejó claro que el problema es estructural. “La rebaja refleja los persistentes déficits fiscales que harán que la deuda pública siga aumentando y se aleje de la media de países con calificaciones similares”, resume la agencia en su nota. Traducido, ‘BB’ significa un mayor riesgo y, por lo tanto, un financiamiento más caro. La nueva calificación está en el escalón especulativo, popularmente llamado bono basura, que queda por debajo del grado de inversión, la zona reservada para emisores considerados seguros y de alta calidad.

El veredicto de Fitch valida el pesimismo del mercado y sigue los pasos de rebaja que dictó en junio otra calificadora: S&P. La agencia prevé que el déficit suba al 7,5% del PIB el próximo año y que la deuda crezca continuadamente hasta 2027. El problema de fondo es lo abultado del gasto: crece al 13% anual y casi nueve de cada diez pesos del presupuesto son hoy inamovibles. A la fragilidad de los números se suma la parálisis política, sellada la semana pasada tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, que ha dejado las cuentas a la intemperie.

El vacío se refleja en dos señales inquietantes: por un lado, la brecha entre lo que el Gobierno esperaba recaudar y lo que realmente entra a las arcas, que según Bancolombia suma 9,5 billones de pesos; por otro, la baja ejecución del presupuesto, es decir, los 14 billones de pesos (unos 3.600 millones de dólares) que no se han podido gastar porque falta liquidez. En conjunto, estas cifras muestran que el Estado tiene dificultades para cumplir sus compromisos, algo que los mercados ya habían descontado antes de la rebaja de Fitch.

“La acción de la agencia formaliza una narrativa que ya estaba ampliamente internalizada en los precios de los bonos”, explica Lorena Moreno, analista de renta fija en Acciones y Valores, para quien la ausencia de un ancla fiscal creíble y las restricciones políticas de cara a las elecciones de 2026 ya eran claras. En otras palabras: Colombia ya pagaba intereses como un deudor de baja calidad; ahora tiene la etiqueta oficial.

El Ministerio de Hacienda ha intentado capear el temporal. La cartera dirigida por Germán Ávila defiende que las operaciones de manejo de deuda de este año “redujeron el pago de intereses en el corto plazo”. Pero el alivio es un espejismo contable. Fitch calcula que el pago de intereses caerá este año al 3,6% del PIB gracias a esas maniobras, pero advierte que el respiro terminará pronto: en 2026, cuando se disipe el efecto de las recompras, el servicio de la deuda devorará 15 de cada 100 pesos que le ingresen al Estado. La Casa de Bolsa del Grupo Aval es tajante: “Aunque la operación de manejo de deuda fue positiva porque generó ahorro, no constituye una solución a largo plazo”. El problema es que si el gasto primario es desbordado y el déficit no cede, cada nueva emisión —hoy con tasas promedio cercanas al 12%— será más costosa que la anterior.

Impactos reales

La rebaja de Fitch no se queda en los despachos de Nueva York y golpeará el flujo de caja de las empresas y el bolsillo de los colombianos. Al Banco de la República se le ha acabado el margen para abaratar el crédito y Fitch prevé, incluso, que el Emisor suba las tasas de interés en un punto porcentual el próximo año para contener la inflación. David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, coincide en que la situación fiscal es hoy la principal “restricción activa” de la política monetaria. Si el Estado gasta de más y se financia caro, es imposible bajar el costo de las hipotecas o de los préstamos empresariales sin reavivar los precios. El efecto práctico es una economía con frenos de mano: créditos más difíciles de obtener y un peso colombiano más expuesto a los nervios de los inversores extranjeros.

El crecimiento económico del país no ofrece, por ahora, un salvavidas de fondo. El PIB avanzará un 2,7% este año, según la agencia, quien prevé que suba hasta el 2,9% en 2026, impulsado por el consumo y el gasto público. Pero la inversión privada sigue corta de gasolina y Fitch señala que la formación de capital apenas llega a 17% del PIB, lejos del promedio histórico del 22% entre 2010 y 2020. Con menos inversión, el crecimiento de tendencia se hace más frágil, y el Estado termina sosteniendo la demanda con deuda.

Colombia recibe el año nuevo con la guardia baja y un ambiente de crispación política. Las elecciones legislativas de marzo y la primera vuelta presidencial de mayo prometen más fragmentación y menos acuerdos para una consolidación seria, justo cuando la deuda rozará el 63% del PIB. El país ha dejado de ser el alumno aplicado de América Latina para convertirse en un paciente crónico que se mantiene a flote con tratamientos paliativos. Recuperar el grado de inversión exigirá una hoja de ruta que la política, por ahora, se niega a trazar.