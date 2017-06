Te recomiendo este libro

Juan Mayorga, dramaturgo: 'No estábamos allí', de Jordi Doce (Pre-Textos)

En verano, como en invierno, el tiempo que dediquemos a la buena poesía será tiempo ganado, porque más palabra es más vida. Lectores en los que confío me condujeron esta primavera hacia un poeta al que debería haber llegado antes: Jordi Doce. Su libro 'No estábamos allí' contiene lectura de provecho hasta el otoño, porque es de esas obras que, al acabarlas, nos empujan a releerlas. Apuesto a que más de uno puede encontrarse a sí mismo, como yo me he encontrado, en los poemas de Doce, y pensar con gratitud: me conoce y espera algo de mí.