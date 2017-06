Savannah posando delante de un cartel del Utah Pride Festival. Heather & Savannah / EPV

Savannah tiene 12 años y decidió salir del armario delante de todos los miembros de su comunidad mormona, en una localidad próxima a Salt Lake City (Utah, EE UU). Mientras explicaba a su audiencia que no había elegido ser lesbiana, sino que su orientación sexual la había elegido Dios, alguien cortó su micrófono y la mandó a sentarse.

La adolescente desveló a sus padres su homosexualidad en junio del año pasado. “La miré y le dije: 'vale, te quiero y siempre te apoyaré en todo lo que harás en tu vida”, contó su madre, Heather, a CNN. Su familia siempre la ha apoyado, por eso no quiso impedirle hacer su declaración en la Iglesia, aunque supieran que podría enfrentarse a un cierto rechazo. Fue lo que pasó. Pero Savannah decidió que eso no le impediría contar su testimonio completo y se grabó leyendo el final de su carta.

Según las reglas oficiales de la Iglesia Mormona, los homosexuales son bienvenidos con la condición de permanecer solteros. “Soñaba con casarme en el templo, pero me sentí muy triste cuando me di cuenta de que esto no era posible para mí”, narra Savannah en la grabación audio. Más de 200.000 personas vieron el vídeo publicado en YouTube, aunque ya no está disponible. Sin embargo, la web mormonleaks.io lo ha recuperado.