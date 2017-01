Loveth, de 21 años de edad, en un albergue para víctimas de trata en Italia. Fue forzada a prostituirse durante cuatro años en Libia después de haber sido violada por traficantes. Tan solo tenía 17 años cuando se marchó de Nigeria, pues le habían ofrecido un trabajo para cuidar de niños en Europa. “Antes de llegar a Libia dos chicos me forzaron para quitarme la virginidad y en Libia me llevaron a una casa donde me obligaron a tener sexo con muchos hombres”.