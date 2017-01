Schwarzenegger es el nuevo Donald Trump en televisión

El actor Arnold Schwarzenegger, sustituto de Donald Trump en El Aprendiz. PAUL DRINKWATER (AP) | TWITTER

Donald Trump ya tiene sustituto en la televisión y, para alivio suyo, no es el actor Alec Baldwin, cuya interpretación del presidente electo en el programa satírico Saturday Night Live provoca casi cada fin de semana las iras del magnate neoyorquino. El nuevo Trump de la televisión —aprobado por el próximo inquilino de la Casa Blanca— es el también actor Arnold Schwarzenegger, que la noche del lunes se estrenó como el conductor de la nueva versión del concurso de telerrealidad que catapultó al inminente presidente de Estados Unidos a la fama.

El musculoso exgobernador de California, de origen austriaco, se ajustó una vez más el traje y la corbata para moderar el concurso The Celebrity Apprentice, cuya versión original, El Aprendiz, protagonizó durante 14 temporadas el hoy presidente electo, que hizo allí famosa la frase “You are fired!”, “¡Estás despedido!”.

Schwarzenegger, que quiere que los concursantes —estrellas de la telerrealidad, exdeportistas o cantantes como Boy George— le llamen “gobernador” cuando se dirijan a él, ha decidido tirar de su propio archivo de películas para buscar la frase gancho de la nueva temporada, que ha trasladado el programa de Manhattan a Los Angeles. La ganadora, como no podía ser de otra manera, es la que hace referencia a su mayor éxito en el cine, como cíborg asesino en Terminator, luego convertido en el bueno en las posteriores secuelas.

“You are terminated!”, “¡Estás terminada!”, le espetó a la estrella de YouTube Carrie Keagan, la primera eliminada del concurso. “Métete en el helicóptero”, agregó en referencia a otra popular frase de otro de sus mayores éxitos en la gran pantalla, Predator. Con la segunda expulsada del programa, la cantante Carnie Wilson, “Gobernator” volvió a su saga favorita y, tras “terminar” a la concursante, agregó: “Hasta la vista, baby” (que en la versión doblada española se tradujo como “sayonara, baby”).

Es imposible pasar por alto la ironía de que Schwarzenegger herede el sillón televisivo en el que durante tantos años se sentó Trump, quien como productor ejecutivo del programa sigue vinculado a este e incluso sale en los títulos de crédito, pese a que pronto ocupará el Despacho Oval. Tal como recuerda el propio actor en el tráiler de presentación de la nueva temporada de El Aprendiz, llegó a Estados Unidos como inmigrante austriaco “con los bolsillos vacíos, pero lleno de sueños”, convencido de que ese país podría “hacer realidad” sus sueños. La historia, básicamente, de cualquiera de los millones de inmigrantes contra los que Trump cargó durante su campaña electoral.

Schwarzenegger, que pese a llevar décadas en Estados Unidos conserva un fuerte acento alemán, es además un republicano de toda la vida, pese a haber estado casado con una demócrata de pedigrí, Maria Shriver, sobrina del presidente John F. Kennedy, de la que se divorció en 2011 por una aventura extramatrimonial con su ama de llaves guatemalteca. Según declaró antes del 8 de noviembre, estas fueron las primeras elecciones en las que no votó por el candidato republicano desde que obtuvo la nacionalidad estadounidense, en 1983. Las eventuales aspiraciones políticas de Schwarzenegger tienen además un tope: al no haber nacido en territorio estadounidense, no podrá jamás llegar a la Casa Blanca, como su famoso predecesor.