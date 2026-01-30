El Departamento de Justicia abre una investigación de derechos civiles sobre el asesinato de Alex Pretti

El anuncio del fiscal general adjunto, Todd Lyons, marca un giro hacia una mayor transparencia frente al tiroteo en el que murió Renee Good aunque aún existen dudas sobre el acceso a las pruebas relacionadas con el tiroteo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto una investigación federal de derechos civiles sobre el asesinato de Alex Pretti, que murió el sábado pasado en Minneapolis tras recibir varios disparos de agentes de la Patrulla Fronteriza. El anuncio fue realizado este viernes por el fiscal general adjunto, Todd Blanche, durante una rueda de prensa en la que subrayó que la pesquisa analizará de forma exhaustiva las circunstancias del suceso. “Estamos examinando todo lo que pueda arrojar luz sobre lo ocurrido ese día y en los días y semanas previos”, afirmó Blanche. El fiscal confirmó además que la investigación de derechos civiles será independiente de la revisión interna que está llevando a cabo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Las investigaciones de derechos civiles constituyen un proceso formal mediante el cual una agencia gubernamental examina los hechos que rodean un incidente para determinar si se han vulnerado los derechos civiles de una persona. Este tipo de investigaciones suele centrarse en la posible violación de leyes que prohíben la discriminación por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad.

Dadas las diferentes agencias involucradas, Blanche fue presionado sobre el acceso de los investigadores a varias pruebas relacionadas con el tiroteo. El fiscal reconoció no saber si el FBI o el DHS tienen actualmente acceso a las armas utilizadas por los agentes que dispararon contra Pretti. Tampoco pudo confirmar quién se encuentra en posesión del teléfono móvil de la víctima, que Pretti estaba utilizando para grabar a los agentes federales cuando comenzó la confrontación. Asimismo, evitó confirmar si las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes implicados en la muerte de Pretti serán hechas públicas.

Otra incógnita es el papel que podrían desempeñar las autoridades del Estado de Minnesota en la investigación federal. El gobernador Tim Walz y también el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, han expresado públicamente en reiteradas ocasiones su frustración ante lo que consideran una exclusión de la policía local de las investigaciones, tanto en el caso de Pretti como en la muerte previa de Renée Good, ocurrida a principios de enero.

Aun así, la decisión del Departamento de Justicia de abrir una investigación en el caso Pretti marca una diferencia significativa respecto a la respuesta de la Administración ante el asesinato de Good. El fiscal general adjunto sugirió que existen circunstancias particulares en la muerte de Pretti que justifican la apertura de una investigación. “Por desgracia, hay miles de incidentes policiales cada año en los que alguien recibe un disparo”, señaló Blanche. “La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia no investiga todos esos casos. Tiene que haber circunstancias o hechos —o incluso hechos aún desconocidos—, pero desde luego circunstancias que justifiquen una investigación”.

La apertura de esta investigación se produce en un contexto de creciente presión política tras las declaraciones de altos cargos de la Administración Trump, que criticaron y culparon a Pretti después de su muerte. En respuesta a esta presión, el presidente Donald Trump retiró al principal responsable de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, considerado de línea dura y promotor de las tácticas más violentas entre los agentes federales y, en cambio, envió a Minneapolis al denominado zar de la frontera, Tom Homan, quien indicó que supervisaría un cambio en la estrategia de las operaciones migratorias en la ciudad.

Por otra parte, el Departamento de Seguridad Nacional informó que el FBI asumirá el liderazgo de la investigación interna sobre la muerte de Pretti. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reveló el cambio de agencia responsable durante una entrevista en Fox News la noche del jueves. Hasta ese momento, su departamento había señalado que la investigación estaría a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una unidad interna del DHS. “Seguiremos de cerca la investigación que está liderando el FBI y les proporcionaremos toda la información que necesiten para llegar a una conclusión, y asegurarnos de que el pueblo estadounidense conozca la verdad de lo ocurrido y cómo podemos avanzar y seguir protegiendo a los estadounidenses”, declaró Noem.

Ni el DHS ni el FBI han aclarado cuándo se produjo el cambio en el liderazgo de la investigación o los motivos de la decisión. Tampoco está claro si el FBI compartirá información y pruebas con los investigadores del Estado de Minnesota, que hasta ahora han quedado al margen de la investigación federal.