Un vídeo muestra un altercado entre Alex Pretti y unos agentes migratorios 11 días antes de que lo mataran

El abogado de la familia confirma que el hombre que aparece en la grabación es el enfermero de 37 años tiroteado el sábado pasado en Minneapolis

Alex Pretti, enfermero estadounidenses al que unos agentes de la Patrulla Fronteriza mataron por la espalda el sábado pasado en Minneapolis, protagonizó 11 días antes de eso un altercado con una patrulla de la policía migratoria de Donald Trump. Un vídeo dado a conocer este miércoles muestra esa pelea.

Lo sacó a la luz un medio digital de nuevo cuño con sede en Nueva York y llamado The News Movement (el movimiento de las noticias). En él, se ve a Pretti participar en una protesta contra la actuación de los agentes del ICE en la ciudad más poblada de Minnesota. Los insulta repetidamente. Les grita: “¿Qué estáis haciendo aquí?“. Y parece escupirles, mientras están montándose en un todoterreno negro. Cuando estos arrancan, hace saltar de dos patadas la luz intermitente trasera derecha del vehículo.

Entonces, uno de los agentes sale del coche y corre hacia él. Lo derriba y segundos después, lo suelta. Al levantarse, una pistola asoma por la parte trasera del pantalón de Pretti. En los videos que recogen el momento en el que varios agentes federales lo redujeron el sábado pasado, la víctima también parece llevar un arma, una 9mm para la que tenía licencia, en la espalda. Uno de los uniformados se la quita antes de que empiecen a dispararle.

En total, recibió unos 10, cuando los agentes lo tenían reducido, después haberle rociado con gas pimienta. Pretti se había acercado a ellos con un móvil en la mano para interrumpir la detención de una mujer. En Minnesota es legar portar un arma.

Al ver la nueva grabación, datada el 13 de enero, quedan pocas dudas de que el protagonista es Pretti. La familia lo confirmó después de que The News Movement publicara el video. “Una semana antes de que Alex fuera asesinado a tiros en la calle, a pesar de no representar ninguna amenaza para nadie, fue agredido violentamente por agentes federales”, declaró en un comunicado Steve Schleicher, abogado de la familia de la víctima. “Nada de lo sucedido una semana antes podría haber justificado el asesinato de Alex”.

Los dos agentes federales, miembros de la Patrulla Fronteriza, que le dispararon repetidamente por la espalda Pretti, enfermero de cuidados intensivos de un hospital de veteranos de Minneapolis, han sido apartados de sus empleos, según informó el miércoles un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional.

La decisión se conoció después de que la Administración de Donald Trump defendiera la actuación de los agentes, también recurriendo a las mentiras, aunque los vídeos del incidente no dejaran lugar a muchas dudas.

Según el citado funcionario, la suspensión llegó tan pronto como justo después el tiroteo, aunque esa declaración no se compadezca con el hecho de que Trump, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, Gregory Bovino, comandante al mando del operativo antiinmigración en Minneapolis, y otros miembros del Gobierno, dijeran con el cadáver aún caliente que Pretti era “un pistolero”, que estaba dispuesto a “provocar una masacre”, y que la tragedia que el país y el mundo entero pudo ver con sus propios ojos se trató en realidad de un “acto de terrorismo doméstico”.

Alex Pretti momentos antes de perder la vida. Max Shapiro (AP)

En otra demostración de que los hechos ya no son lo que eran, el nuevo vídeo resucitó esas acusaciones en las redes sociales de la extrema derecha. Para los activistas que llevan casi dos meses plantando cara a Trump en Minneapolis, si la grabación demuestra algo es que Pretti estaba “fichado”, y que fue “ejecutado a sangre fría”.