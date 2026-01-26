Obama y Clinton denuncian las actuaciones de la policía migratoria en Minnesota: “Todo esto es inaceptable”

Los expresidentes demócratas Barack Obama y Bill Clinton, y la ex primera dama Michelle Obama, se han sumado a la ola de indignación que recorre el país tras el asesinato de este sábado en Minneapolis del enfermero Alex Pretti a manos de la Patrulla Fronteriza. Este cuerpo es distinto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero ambos dependen del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En un comunicado difundido en sus redes el domingo, ambos exmandatarios denuncian la cada vez más preocupante situación en el Estado de Minnesota y acusan a los agentes federales enviados por el republicano de extralimitarse en su oficio.

“El asesinato de Alex Pretti es una tragedia desgarradora. También debería ser una llamada de atención para todos los estadounidenses, independientemente de su partido, de que muchos de nuestros valores fundamentales como nación están cada vez más amenazados”, empieza el comunicado de los Obama.

A continuación, aunque se reconoce que la labor de los agentes del ICE es una tarea muy dura, los Obama lamentan que su actuación en Minnesota sea contraria a la que se esperaría de estos cuerpos oficiales. “Los estadounidenses esperan que cumplan con sus obligaciones de manera legal y responsable, y que trabajen con los funcionarios estatales y locales, en lugar de contra ellos, para garantizar la seguridad pública”, aseguran. “Eso no es lo que estamos viendo en Minnesota. De hecho, estamos viendo lo contrario”, precisan.

La pareja respalda que “desde hace semanas”, una ola de indignación atraviesa el país, “con razón”, ante lo que califica de “el espectáculo de los reclutas enmascarados del ICE y otros agentes federales que actúan con impunidad y emplean tácticas que parecen diseñadas para intimidar, acosar, provocar y poner en peligro a los residentes de una importante ciudad estadounidense”. Esas “tácticas sin precedentes”, añade la pareja, han provocado ya la muerte de dos ciudadanos de EE UU. “Incluso el que fuera máximo responsable jurídico del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en la primera Administración Trump ha calificado estas medidas de vergonzosas, ilegales y crueles”. Los Obama aluden a John Mitnick, quien ha publicado en las redes sociales que se siente “furioso y avergonzado por la ilegalidad, el fascismo y la crueldad” del Departamento de Seguridad Nacional.

La pareja acusa, además, al presidente Trump, junto con su actual administración, de estar “ansiosos por agravar la situación”. Culpan al presidente republicano de justificar las muertes de Pretti y Renee Good, asesinada el pasado 7 de enero por el ICE, en vez de “intentar imponer algo parecido a la disciplina y la responsabilidad sobre los agentes que han desplegado”. Los Obama añaden que en ninguno de estos casos ha habido una investigación seria, y que en ambos sucesos los vídeos grabados de la escena parecen desmentir las explicaciones del círculo presidencial.

La pareja Obama sostiene que espera, tras “la tragedia más reciente”, el asesinato de Pretti, que las autoridades presidenciales consideren trabajar “de manera constructiva” con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, con el fin de evitar “más caos” y “alcanzar objetivos legítimos de aplicación de la ley”.

Clinton: “Todo esto es inaceptable”

Por su parte, el expresidente Clinton ha subrayado a su vez, en otro comunicado compartido en su cuenta X: “Personas, incluidos niños, han sido detenidas en sus hogares, lugares de trabajo y en las calles por agentes federales enmascarados. Manifestantes pacíficos y ciudadanos que ejercían su derecho constitucional a observar y documentar la actuación de las fuerzas del orden han sido detenidos, golpeados, atacados con gases lacrimógenos y, lo que es más grave, en los casos de Renee Good y Alex Pretti, asesinados a tiros”.

El demócrata advierte: “Todo esto es inaceptable. Se nos ha dicho que no creamos lo que hemos visto con nuestros propios ojos, pero los hechos son claros. Si renunciamos a nuestras libertades después de 250 años, es posible que nunca las recuperemos”. Clinton acusa, al igual que los Obama, a la Administración Trump de “mentir”, “incitar a no creer [los vídeos]”, y “promover tácticas agresivas y antagónicas” como la no investigación de los sucesos.

Bill Clinton señala: “A lo largo de nuestra vida, solo nos enfrentamos a unos pocos momentos en los que las decisiones que tomamos y las acciones que llevamos a cabo darán forma a nuestra historia durante los años venideros. Este es uno de ellos”.

Coinciden, tanto Obama como Clinton, en la importancia de que la gente exija, a través de actuaciones pacíficas, la protección de los valores del pueblo estadounidense frente a la amenaza de que les sean retirados, de no alzar la voz. Clinton concluye: “Es hora de exigir responsabilidades a nuestro Gobierno y proteger los derechos fundamentales que nos definen como país”.