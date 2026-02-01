En directo, la alfombra roja de los Premios Grammy 2026

Este domingo 1 de febrero tendrá lugar una de las galas más importantes del año: la entrega de los premios Grammy. Desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles, la Academia de Grabación otorgará un total de 95 premios a otros tantos artistas, aunque en la entrega televisada apenas se podrán ver una decena, los mas importantes.

Pero la gala estará llena, sobre todo y como es natural, de música. Artistas cómo Lady Gaga, Bruno Mars, Justin Bieber y Olivia Dean cantarán en directo para el público presente en el recinto y para los millones de espectadores que seguirán la ceremonia a través de CBS y Paramount (en Estados Unidos) y de HBO (en América Latina). La gran fiesta musical arranca a las cinco de la tarde (hora del Pacifico, las siete de la tarde de México centro y las dos de la madrugada en la España peninsular).

Pero antes, muchos de ellos pasarán por su gran alfombra roja, de las más llamativas del año, que podrán ver en directo aquí mismo.